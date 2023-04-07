غارات إسرائيلية على مواقع في غزة والمقاومة تطلق صواريخ أرض جو (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة، واقتحم ضباط من شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد فيها برد عسكري على إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من لبنان، في هجمات نسبتها إسرائيل إلى فلسطينيين.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفقًا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية.





وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى استهداف موقع صلاح الدين التابع للمقاومة وسط قطاع غزة.

وأفاد بوقوع غارات إسرائيلية على منطقة بيت حانون في غزة، وأخرى استهدفت نقطة للمقاومة شرق القطاع.

وحمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عما حدث (إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل والتصعيد) وقال إنها ستدفع الثمن.

وأضاف في بيان أن الهجوم على غزة جاء ردا على ما أسماها “الانتهاكات الأمنية” لحركة حماس في الأيام الأخيرة.

وأكد توجيه ضربات لأنفاق ومواقع لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس في قطاع غزة، وفقا لبيانه.

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع #غزة pic.twitter.com/4Fd6lg11k5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

رد فلسطيني

وفي ردها على الغارات الإسرائيلية، أطلقت المقاومة الفلسطينية مضادات أرضية من القطاع باتجاه بلدات غلاف غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ينشر منظومة القبة الحديدية في منطقة تل أبيب الكبرى.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن اعتراض صواريخ أطلقت من غزة نحو مستوطنتي نتيف هعسرا وكريما المتاخمتين للقطاع.

وسمعت صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

متداول.. لحظة إطلاق عدد من الصواريخ المضادة تجاه طائرات الاحتلال في سماء غزة. pic.twitter.com/Q96Ngr8I4C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 6, 2023

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري للجزيرة مباشر إن “العدو يصب الزيت على النار، والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان”.

وفي الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس، المسجد الأقصى، واعتدت على المرابطين والمعتكفين فيه.

واقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وطردوا المرابطين الموجودين قرب المصلى القبلي.

ضباط من شرطة الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويتواجدون قرب المصلى القبلي. pic.twitter.com/3DeRchU5sE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 6, 2023

بدوره حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، الخميس، إسرائيل مسؤولية ما يجري من “عدوان وحشي” على المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وفي لقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، ناشد هنية المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية “تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد والمسجد الأقصى المبارك من التقسيم، ولجم حكومة الاحتلال ومنعها من مواصلة عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم.

ولم يشر هنية إلى حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه المدن الإسرائيلية، ولم يعقّب على تحميل الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولية ذلك.

اجتماع أمني إسرائيلي

من جهته، قال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، الخميس، في مقطع مصور قصير بثه مكتبه “سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن كل اعتداء”.

واعتبر أن النقاش الداخلي في إسرائيل (بشأن التعديلات القضائية) لن يمنع من العمل ضد “أعدائنا” حيثما ومتى اقتضت الضرورة.

وبحسب نتنياهو، فإن “إسرائيل لا مصلحة لها في تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي”.

من جهته قال وزير البنية التحتية والطاقة الإسرائيلي، “إسرائيل كاتز”، إن الوضع يستدعي ردًا قاسيًا، ولبنان يتحمل مسؤولية انطلاق الهجمات من أراضيه.

وتأتي التصريحات الإسرائيلية بالتزامن مع عرقلة واشنطن إصدار بيان للمجلس يدين العنف ضد المدنيين واستهداف الأماكن المقدسة.

وفي وقت سابق الخميس، تجدد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل للمرة الثانية اليوم، بعد 34 صاروخًا أعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل (شمالي إسرائيل).

وبينما لم تتبن أي جهة لبنانية المسؤولية، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية (خاصة) أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردًا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.