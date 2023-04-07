إصابة عشرات الفلسطينيين باختناق وجروح جراء تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مسيرة نصرة للمسجد الأقصى، ومناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز، جراء تفريق جيش الاحتلال المسيرات التي خرجت من بيت دجن وقريوت في محافظة نابلس وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن 6 شبان أصيبوا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم.

وأشار شعبان في بيان نشرته الهيئة، إلى أن “القدس جوهر الصراع والأسرى في قضية شعب بكامله، من حق شعبنا مقاومة الاحتلال”، مؤكدًا أن المقاومة الشعبية خيار المرحلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس.

كما أشارت الجمعية إلى أنها تعاملت مع 6 إصابات بالرصاص المطاطي في اليد والكتف والركبة والفخذ.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرق المتظاهرين ويلاحقهم داخل بلداتهم.

وعلى مدار اليومين الماضيين اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب، واعتقلت مئات منهم كانوا يتحصنون داخل المسجد.