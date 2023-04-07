أردوغان: يجب أن يتوحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية في فلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في اتصال مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أهمية توحيد العالم الإسلامي ضد “الهجمات اللاإنسانية المتزايدة لإسرائيل في فلسطين، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك”.

وشدد أردوغان على ضرورة “منع دوامة جديدة من العنف”، واتخاذ مبادرات لتوجيه الأطراف جميعها.

ودعا إلى بذل جهود مشتركة للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

ومن جهته، أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الهجوم الإسرائيلي الذي انتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، أنه “لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعتكفين في المسجد الأقصى”.



وأفاد أن بلاده تلقت نبأ توقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واستدرك بأنّ على إسرائيل وقف هذه الاعتداءات ووقف الغارات الجوية بشكل دائم.

وذكّر تشاووش أوغلو بتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عند زيارته الماضية لأنقرة بالحفاظ على وضع المسجد الأقصى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن شهر رمضان الماضي شهد حدوث التوتر نفسه.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الشؤون الأمنية في إسرائيل تم تسليمها إلى أكثر سياسي عنصري وفاشي في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وبين أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وجدد الوزير التركي تأكيده أن الحل الدائم يكمن في حل الدولتين المقبول عالميًا، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: “تركيا بدأت حوارًا جديدًا مع إسرائيل، ولكن ليعلم الجميع وفي مقدمتهم إسرائيل، لا يمكن أن يكون هذا مقابل القضية الفلسطينية، فالمسجد الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة لنا دائمًا، وفي هذه المسائل لا يمكننا المساومة أبدًا”.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه يتوجب على إسرائيل أن توقف بشكل فوري هجماتها التي لن تؤدي سوى إلى زيادة الفوضى في المنطقة.

ولفت في تصريح صحفي، الجمعة، إلى أن إسرائيل هاجمت بوحشية المسجد الأقصى المقدس لدى المسلمين في شهر رمضان المبارك، بذرائع مصطنعة لأسباب سياسية داخلية.

وأشار إلى أن إسرائيل زادت جرعة العنف كثيرًا رغم ردود الفعل الغاضبة الصادرة من العالم الإسلامي.

وأضاف: “شنت إسرائيل هجمات عشوائية على قطاع غزة الليلة الماضية مستخدمة قوة غير متكافئة. إننا ندين ونشجب بشدة هذه الهجمات الإسرائيلية”.

وأوضح بأن: “هذا الموقف العدواني الذي يتجاهل حقوق الإنسان والقيم العالمية إنما يزيد من حدة التوتر في المنطقة”.

وأكد أنه “من الواضح أن هذه الهجمات التي تُشن بذرائع مصطنعة ستضر بالسلام الإقليمي”.

وأردف: “يجب على الإدارة الإسرائيلية أن توقف فورًا هذه الاعتداءات التي لن تؤدي سوى إلى زيادة الفوضى في المنطقة”.