قيادي بحركة حماس: اقتحامات الأقصى إعلان حرب على المسلمين وسلاح المقاومة جاهز للرد (فيديو)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما وقع في المسجد الأقصى “إعلان حرب مفتوحة ضد الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في مقابل تمكين المستوطنين اليهود من تدنيس البقاع المقدسة”.

وأضاف النونو لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أن الأحداث الدامية التي وقعت داخل المسجد الأقصى “سياسة صهيونية جديدة” للقضاء على الأحقية الشرعية للمسلمين بالقدس التي “ظلت عند جميع فصائل المقاومة الفلسطينية خطًّا أحمر”.

جاهزون للرد

وتابع قائلا “هذه المعادلة الصهيونية لن تتحقق، ورد المقاومة البارحة كان مجرد رد أولي لتنبيه العدو”.

وقال “رسالتنا كانت وما زلت واضحة وهي أننا لن نسمح للاحتلال بتنفيذ هذه السياسة العنصرية وتقسيم الصلوات، وسلاح المقاومة سيكون جاهزًا للرد ضد جميع القرارات والمواقف التي تسعى للنيل من المقدسات الإسلامية”.

وأضاف النونو موجهًا رسالته إلى جيش الاحتلال، أن “أي تلاعب من قبل الاحتلال بالوضع القائم في المسجد الأقصى فإن المقاومة سترد”.

طاهر النونو للجزيرة مباشر: أي تلاعب من قبل الاحتلال بالوضع القائم بالمسجد #الأقصى فإن المقاومة سترد pic.twitter.com/yAN3uQ7sKS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2023

وكان عشرات من المصلين والمعتكفين قد أصيبوا، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم. وأدت قنابل الغاز إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، وقد عمل المعتكفون على إطفائها.

ترجمة لاتفاق العقبة

من جهته قال محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي “إن ما يحدث في المسجد الأقصى هو ترجمة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع العقبة”، مضيفًا أن الاعتداءات ستتواصل لأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تعنّتها ولا تريد الاستماع إلى أصوات التهدئة.

وقال نعرف جيدًا أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل تحت قيادة أحزاب يمينة متطرفة، يريد فرض “جدول أمني في القدس المحتلة والضفة الغربية ونحن لن نسمح بذلك”.





الوحدة هي الحل

أما عباس زكي القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، فاعتبر أن الحكومة السادسة لبنيامين نتنياهو تريد حسم الصراع في جملة القضايا الأمنية في القدس والضفة الغربية، وتحقيق مشروع الدولة اليهودية على حساب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وقال إن الحل الوحيد أمام هذه الهجمات الإسرائيلية يتمثل في فرض وحدة فلسطينية بعيدًا عن الاتهامات والتشكيك.

وأضاف أن مطالب أعضاء السلطة الفلسطينية المشاركين في اجتماع العقبة كانت متمثلة في وقف الاقتحامات ووقف الاستيطان إلى جانب السعي إلى حل سياسي.





وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد ندد باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، كاشفًا أن مجلس الأمن سيعقد لاحقًا جلسة مغلقة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية.

وبينما أدانت الجامعة العربية عملية الاقتحام، حذرت فصائل المقاومة من تداعيات التصعيد، وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين مسؤوليتها عن إطلاق عدد من الصواريخ على بلدة سديروت الإسرائيلية في أعقاب الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال فجرًا على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى وإخراجهم منه بالقوة لتأمين اقتحامات المستوطنين.