خطيب المسجد الأقصى يدعو مسلمي العالم إلى شد الرحال دفاعا عن هوية القدس (فيديو)

قال خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري إن ما يقع في المسجد الأقصى يمثل محطة جديدة من المحطات الفاشلة التي يعتمدها جيش الاحتلال لطرد المعتكفين، وفتح الباب على مصراعيه أمام المستوطنين لممارسة طقوسهم وتقديم القرابين اليهودية.

وأضاف صبري لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن اعتكاف المصلين المسلمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك حق شرعي، وأنه لا يحق لقوات الاحتلال أن تتدخل في أمور عقدية خاصة بالمسلمين.

وتابع قائلًا “الاعتكاف من حقنا كمسلمين ومنعه أو الاعتداء على المعتكفين وطردهم من المسجد الأقصى، عمل غير قانوني، ونحن نقول إننا لن نستسلم”.

وأوضح خطيب المسجد الأقصى أن هذه الاقتحامات والتدخلات الأمنية تؤكد وجود مخطط جاهر لفرض السيادة على القدس والمسجد الأقصى.

وناشد جميع مسلمي العالم “شدّ الرحال والاستجابة لنداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للدفاع عن الهوية الإسلامية للقدس”.

وأضاف أن الاقتحامات والتدخلات الأمنية في مدينة القدس والمسجد الأقصى تؤكد مرة أخرى أن “التهدئة شعار خادع ووهم مضلل، لأن العالم يسعى لتحقيق التهدئة في حين تعمل سلطات الاحتلال على تمكين قواتها من تنفيذ مخطط الضم والاحتلال عبر أدوات القمع والإجرام”.

وخلص الشيخ عكرمة صبري إلى القول إن “السلطات الإسرائيلية تستخدم قضية القدس ذريعة لتحقيق أهداف سياسية وعنصرية”، مشددًا في الوقت ذاته على أنه “لا يوجد شيء اسمه التهدئة مع استمرار الاحتلال”.