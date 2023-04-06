تجدد اقتحامات الأقصى.. الاحتلال يواصل قمع المرابطين ويستهدف موقعا للمقاومة في غزة (فيديو)

بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة لليوم الثاني، اقتحم عشرات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، وقصفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة في غزة فجرًا بعد إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل ثأرًا لبيت المقدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الزوارق الحربية أطلقت أيضًا عدة قذائف صوتية اتجاه شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع. وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال قد استهدفت فجر أمس الأربعاء عدة مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة فألحقت بها خسائر مادية كبيرة.

اقتحام الأقصى

وفي القدس، أدى فلسطينيون صلاة الفجر اليوم الخميس في منطقة باب الأسباط بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى، ثم اقتحم مستوطنون المسجد صباح اليوم بحراسة الشرطة.

ومنذ ساعات الفجر، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى ساحات الحرم، ومنعت من هم دون سن الأربعين، من الدخول إلى الأقصى والصلاة فيه.





وذكرت الوكالة الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة في أول أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعًا، وذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحا المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، وقامت بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

تغطية صحفية:" تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال على باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، وتمنع الشبان دون سن الـ 40 من دخول الأقصى". pic.twitter.com/LgPoVBgPDw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 6, 2023

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، وقال شهود إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا.

ونفذت المجموعات المقتحمة جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقت شروحا عن “الهيكل” المزعوم، وقام عدد من المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم، وعند مصلى “باب الرحمة” وقبالة قبة الصخرة، ثم غادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

تغطية صحفية : "عقب محاولتها تفريغه من المعتكفين .. قوات الاحتلال تؤمن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك". pic.twitter.com/RSKVHVUU73 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 6, 2023

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، قد دعت أنصارها وجمهورها إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى خلال “الفصح اليهودي” الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

🔴 متابعة صفا | قوات الاحتلال تمنع المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى عبر باب المجلس من الدخول إليه لأداء صلاة الفجر pic.twitter.com/OAYgrMNVXk — وكالة صفا (@SafaPs) April 6, 2023

إدانات دولية و”قلق” في البيت الأبيض

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة، الأمر الذي أثار ردودًا محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمس الأربعاء، وأثار الحادث -الذي جاء خلال شهر رمضان المبارك وعشية عيد الفصح اليهودي- إدانة واسعة النطاق في العالم العربي و”قلقا” من البيت الأبيض.

وتصاعدت الإدانات الدولية والعربية الأربعاء في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في باحات المسجد الأقصى بعد التدخل العنيف للشرطة الإسرائيلية لطرد المصلين والمعتكفين الفلسطينيين.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مجلس الأمن، سيعقد جلسة مغلقة طارئة اليوم الخميس لمناقشة الاقتحام، الذي أصيب فيه فلسطينيون بجروح، واعتقلت قوات الاحتلال خلاله أكثر من 350 فلسطينيا.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود الاحتلال وهم يضربون المصلين داخل حرم المسجد الأقصى، مما أثار ردودًا واسعة وخاصة في العالم العربي، حيث ندد المغردون بهذا العدوان ودعوا إلى تحرك دولي لوقفه.