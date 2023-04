“بوسعي الاعتماد عليكم”.. ماكرون يحث الصين على إقناع روسيا بالسلام في أوكرانيا (شاهد)

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ على إقناع روسيا الحليفة المقربة من الصين بإنهاء حرب أوكرانيا، ورد شي بالقول إنه يأمل أن يعقد الطرفان مفاوضات سلام في أقرب وقت ممكن.

وقال ماكرون إن الغرب لا بد أن يشرك بيجين للمساعدة في إنهاء الأزمة ومنع تزايد التوتر الذي ربما يقسم القوى العالمية إلى تكتلات متحاربة، وذلك خلال محادثات تجري متابعتها باهتمام، وتحضرها رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين.

وقال ماكرون لشي: “وجّه العدوان الروسي على أوكرانيا ضربة للاستقرار الدولي”، وذلك خلال وقوفه مع الرئيس الصيني أمام قاعة الشعب الكبرى في مستهل اجتماعهما، وأضاف: “أعلم أن بوسعي الاعتماد عليكم في إقناع روسيا وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات”.

وفي تعليقات بعد اجتماعه مع ماكرون، دعا شي لمحادثات بين الطرفين وإلى حل سياسي لحرب أوكرانيا، وقال قصر الإليزيه إن المحادثات كانت “صريحة وبناءة”، بينما قالت بيجين إن المباحثات كانت “ودودة” و”متعمقة”.

وطلب ماكرون أيضًا من شي الضغط على روسيا للامتثال للقواعد الدولية المتعلقة بالحد من نشر الأسلحة النووية، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا جارة أوكرانيا، وهو تحرك يُنظر إليه على أنه تصعيد خطير في الصراع الدموي المستمر منذ عام.

وذكر شي أنه ينبغي على الدول جميعها احترام الحد من نشر الأسلحة النووية، وأنه “لا ينبغي شن حرب نووية”، من دون ذكر روسيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى “الكف عن أي تحرك من شأنه أن يفاقم الأزمة أو يخرجها عن السيطرة”.

وتأتي زيارة ماكرون ورئيسة المفوضية الأوربية إلى الصين بعد أعوام من توتر العلاقات مع بيجين على خلفية قضايا تشمل اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتعطل اتفاق استثمار، وممانعة الصين في التنديد بروسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

I am convinced that China has a major role to play in building peace. This is what I have come to discuss, to move forward on. With President XI Jinping, we will also talk about our businesses, the climate and biodiversity, and food security.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2023