تصاعد الاحتجاجات في فرنسا عقب فشل محادثات حل أزمة إصلاح نظام التقاعد (فيديو)

خرج متظاهرون في مدن فرنسية عدة اليوم الخميس في يوم جديد من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، في وقت تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها.

وتخللت الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وقام محتجون بإغلاق المبني رقم 1 من مطار باريس شارل ديغول رفضًا لتعديل قانون التقاعد، بينما قام آخرون بقطع أحد الطرق في مدينة ليون وأيضًا في مدينة رين الفرنسية فجر اليوم الخميس.





فشل اجتماع حل الأزمة

وفشل أمس الأربعاء، اجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية بهدف التوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بعد أسابيع من التعبئة غير المسبوقة في فرنسا.





وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، على سكة التطبيق بعدما أقر في 20 مارس/ آذار بعد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية.

ويشكّل اليوم التعبئة الـ11 احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، اليوم الخميس مؤشرًا لمعرفة ما إذا كانت الحركة الاحتجاجية تضعف أو بالعكس تزداد زخمًا بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها.





وقد اختارت الحكومة في نهاية المطاف تمرير قانون إصلاح النظام التقاعدي من دون تصويت ما اثار الغضب، وسعى البعض لسحب الثقة من الحكومة، في حين لم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.

وظهر الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين مرة أخرى أمس الأربعاء، فقد خرج قادة 8 نقابات عمالية استقبلتهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للمرة الأولى منذ العاشر من يناير/كانون الثاني، بعد ساعة بدون التوصل إلى اتفاق.

وأشادت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه “خطوة مهمة” بينما رأى رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي اف دي تي) إن “هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية”.





واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي الذي يزور الصين حاليًا، بشدة على هذا التحليل معتبرة أن “رئيسًا منتخبًا بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديموقراطية”.

وفرنسا واحدة من الدول الأوربية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلًا بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة، وقد اختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.

ويبقى الأمل الأخير للمعارضين، المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 أبريل/ نيسان بشأن مشروع القانون، وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيًا أو كليًا.