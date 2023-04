الصين تتوعد بإجراءات “حازمة” ردا على لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي رئيسة تايوان

أعلنت تايوان أنها رصدت 3 سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات قرب الجزيرة صباح اليوم الخميس، وذلك بعد اجتماع رئيستها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي في مدينة كاليفورنيا.

والتقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي رئيسة تايوان (تساي إينج وين) في مدينة لوس أنجلوس، أمس الأربعاء ليصبح أكبر شخصية أمريكية تلتقي رئيسًا لتايوان على الأراضي الأمريكية منذ عام 1979 على الرغم من تهديد الصين بأعمال انتقامية.

It was a great honor for members of the Select Committee to meet with President Tsai Ing-wen (@iingwen) of Taiwan today at the @Reagan_Library.

We support our friends in Taiwan, and the Select Committee will turn that support into action this Congress. pic.twitter.com/SMGrVIMMwf

— The Select Committee on the CCP (@committeeonccp) April 5, 2023