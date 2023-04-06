الصين تتوعد بإجراءات “حازمة” ردا على لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي رئيسة تايوان

أعلنت تايوان أنها رصدت 3 سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات قرب الجزيرة صباح اليوم الخميس، وذلك بعد اجتماع رئيستها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي في مدينة كاليفورنيا.

والتقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي رئيسة تايوان (تساي إينج وين) في مدينة لوس أنجلوس، أمس الأربعاء ليصبح أكبر شخصية أمريكية تلتقي رئيسًا لتايوان على الأراضي الأمريكية منذ عام 1979 على الرغم من تهديد الصين بأعمال انتقامية.

It was a great honor for members of the Select Committee to meet with President Tsai Ing-wen (@iingwen) of Taiwan today at the @Reagan_Library. We support our friends in Taiwan, and the Select Committee will turn that support into action this Congress. pic.twitter.com/SMGrVIMMwf — The Select Committee on the CCP (@committeeonccp) April 5, 2023

سفن حربية ومروحية

وقالت تايوان إنها رصدت السفن والمروحية الصينية قرب الجزيرة صباح الخميس، بحسب ما ذكر وزير الدفاع التايواني في بيان جاء فيه أن “طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي و3 سفن تابعة للبحرية رصدت في الساعة السادسة (22.00 بتوقيت غرينتش)”.

وقال وزير الدفاع التايواني في البيان إن “القوات المسلحة راقبت الوضع وكلفت طائرة من قوة الدورية الجوية القتالية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة”.

After meeting with members of the US Congress from both sides of the aisle, I was heartened by their strong bipartisan support for #Taiwan. Thank you to @SpeakerMcCarthy & all our American friends. When we stand together, we are all stronger. pic.twitter.com/HVw2WqxBXz — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 6, 2023

الصين تحذر

وقد توعدت الصين، اليوم الخميس، “باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها”.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن اللقاء بين تساي ومكارثي على الأراضي الأمريكية يعد “أعمال تواطؤ خاطئة بشكل خطير” بين الولايات المتحدة وتايوان.

تواطؤ مع “انفصاليين”

ورحب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي -الذي يأتي ثالثًا في ترتيب السلطة في الولايات المتحدة بحكم منصبه- برئيسة تايوان في ولاية كاليفورنيا أمس الأربعاء.

وندد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالاجتماع، واتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ مع انفصاليين يسعون إلى “انفصال تايوان”، وقال إنها تنتهك تعهداتها بشأن الجزيرة.

وتعتبر الصين تايوان إقليمًا مارقًا، وتعهدت بإخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا اقتضى الأمر.

دوريات وسفن

وبدأت السلطات البحرية في إقليم فوجيان الصيني دورية خاصة وعمليات تفتيش مدة 3 أيام في مضيق تايوان تشمل تحركات على متن السفن، وقالت تايوان إنها قدمت احتجاجًا قويًّا للصين على هذه الخطوة.

وشكرت الرئيسة الكونغرس الأمريكي لوقوفه إلى جانب تايوان “عندما كانت الديمقراطية مهددة” ونقلت عن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان قوله “لحفظ السلام عليك أن تكون قويًّا”.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد تدهورًا في العلاقات الصينية الأمريكية، وقال العديد من المحللين إن العلاقات بين البلدين بلغت أسوأ مراحلها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1979.

وحذرت الصين مرارًا وتكرارًا من اجتماع مكارثي بتساي، التي تتوقف للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ عام 2019، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يكون الرد الصيني أقل حدة مما حدث عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايبه.