الجيش اللبناني يعثر على منصات إطلاق صواريخ جنوبي البلاد وإسرائيل تتحدث عن خسائر جراء قصف جديد (فيديو)

أعلن الجيش اللبناني عثوره على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق، في محيط زبقين والقليلة جنوبي البلاد.

وكتب الجيش اللبناني في تغريدة على تويتر “عثرت وحدة من الجيش على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها”.

وكان الجيش أكد في تغريدة سابقة إطلاق عدد من الصواريخ، الخميس، من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما لم يحدد هوية مطلقها.





قصف جديد

وفي الأثناء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق قذائف هاون باتجاه بلدة المطلة المتاخمة للحدود اللبنانية، ودخول سكان البلدة الملاجئ.

وطلب رئيس مجلس بلدة المطلة من السكان البقاء في الملاجئ بعد قصفها بقذائف الهاون، فيما فتحت بلدية كريات شمونة على الحدود اللبنانية الملاجئ العامة.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية إن 3 صواريخ أطلقت من سهل مرجعيون جنوب شرقي لبنان تجاه مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل.





استعداد داخل الجيش الإسرائيلي

من جهته أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي تعليماته للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان إثر الهجوم الصاروخي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية من المتوقع أن يكون في لبنان وغزة.

بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش إن الدولة “لن تتسامح مع الاعتداءات على مواطنيها، والأعداء سيندمون”، حسب تعبيره.

وأضاف أن “المطلوب هو توجيه ضربة قاسية للإرهاب، والعمل على عودة الردع لدولة إسرائيل”.