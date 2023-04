إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل وسماع دوي صافرات إنذار وانفجارات (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، بأن القبة الحديدية اعترضت صواريخ عدّة أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر في القدس إثر تكثيف اقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي وسط تحذيرات من “أعمال انتقامية” في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن “صفارات الإنذار دوّت اليوم في مناطق قريبة من الحدود الشمالية وتحديدًا في مستوطنات شلومي وباتزة وحنيتا وعبدون وعرب العرامشة وغيرها مع استمرار دوي صافرات الإنذار شمالا وسماع انفجارات على ما يبدو جراء اعتراض القذائف”.

وأضافت -وفق أنباء أولية- أن عدة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من لبنان، وتم اعتراض بعضها فوق بلدة شلومي ونهاريا، ونقلت عن سكان شمال إسرائيل سماعهم دوي انفجارات قوية.

وتابعت “القبة الحديدية أطلقت صاروخين في الجليل لاعتراض صاروخ أُطلق على الأرجح من لبنان”، وقالت إن سلطة المطارات والمعابر أغلقت المجال الجوي من حيفا حتى الحدود مع لبنان في أعقاب هذا التطور الذي وصفته بأنه “مفاجئ وخطير”.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن التفاصيل قيد الفحص، وإنه بحسب التقديرات، فإن المنظمات الفلسطينية في جنوب لبنان تقف وراء إطلاق النار، وإن هذه ليست المرة الأولى.

واتهم مسؤول دفاعي إسرائيلي فصائل فلسطينية بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية وليس حزب الله.

وقال لوكالة رويترز إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقيم الوضع بعد الضربات الصاروخية الآتية من لبنان الخميس، لكنه يعمل على افتراض أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، إن تل أبيب سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أمنها من أية اعتداءات.

وأضاف في تغريدة على تويتر أنه “لا ينبغي لأحد أن يختبرنا وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ودولتنا”.

First day of Passover. As we sit at the holiday table, family and friends, Israel is facing rockets from south and north. This is not a coincidence. No one should test us, we will take all necessary measures to defend our country and people.

