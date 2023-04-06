إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل وسماع دوي صافرات إنذار وانفجارات (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، بأن القبة الحديدية اعترضت صواريخ عدّة أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر في القدس إثر تكثيف اقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي وسط تحذيرات من “أعمال انتقامية” في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور.





سماع دوي انفجارات

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن “صفارات الإنذار دوّت اليوم في مناطق قريبة من الحدود الشمالية وتحديدًا في مستوطنات شلومي وباتزة وحنيتا وعبدون وعرب العرامشة وغيرها مع استمرار دوي صافرات الإنذار شمالا وسماع انفجارات على ما يبدو جراء اعتراض القذائف”.

وأضافت -وفق أنباء أولية- أن عدة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من لبنان، وتم اعتراض بعضها فوق بلدة شلومي ونهاريا، ونقلت عن سكان شمال إسرائيل سماعهم دوي انفجارات قوية.

سقوط صاروخ في بلدة شلومي بشمال البلاد pic.twitter.com/ar8JM7XCRb — مكان الأخبار (@News_Makan) April 6, 2023

إغلاق المجال الجوي

وتابعت “القبة الحديدية أطلقت صاروخين في الجليل لاعتراض صاروخ أُطلق على الأرجح من لبنان”، وقالت إن سلطة المطارات والمعابر أغلقت المجال الجوي من حيفا حتى الحدود مع لبنان في أعقاب هذا التطور الذي وصفته بأنه “مفاجئ وخطير”.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن التفاصيل قيد الفحص، وإنه بحسب التقديرات، فإن المنظمات الفلسطينية في جنوب لبنان تقف وراء إطلاق النار، وإن هذه ليست المرة الأولى.

דיווח ראשוני: הופעלו התרעות במרחב אזור הגליל המערבי. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 6, 2023

فصائل فلسطينية لا حزب الله

واتهم مسؤول دفاعي إسرائيلي فصائل فلسطينية بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية وليس حزب الله.

وقال لوكالة رويترز إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقيم الوضع بعد الضربات الصاروخية الآتية من لبنان الخميس، لكنه يعمل على افتراض أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، إن تل أبيب سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أمنها من أية اعتداءات.

وأضاف في تغريدة على تويتر أنه “لا ينبغي لأحد أن يختبرنا وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ودولتنا”.

First day of Passover. As we sit at the holiday table, family and friends, Israel is facing rockets from south and north. This is not a coincidence. No one should test us, we will take all necessary measures to defend our country and people. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) April 6, 2023

إسقاط 15 صاروخا ووقوع إصابات

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق حوالي 30 صاروخًا من الأراضي اللبنانية في الساعة الأخيرة، وأنه تم إسقاط نحو 15 قذيفة صاروخية بواسطة منظومة الدفاع الصاروخية “القبة الحديدية” لغاية الآن.

إستمرار دوي صفارات الإنذار في منطقة الجيليل الغربي، وبحسب القديرات، تم إطلاق 15 صاروخًا من #لبنان باتجاه #إسرائيل. pic.twitter.com/7C0n8s4qhK — مكان الأخبار (@News_Makan) April 6, 2023

ودعت قيادة المنطقة الشمالية السكان في البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان إلى دخول الأماكن المحصنة والملاجئ.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع 3 إصابات جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي، في حين يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جلسة تقييم طارئة مع رؤساء الجهاز الأمني.

בהמשך לאזעקות שנשמעו בדקות האחרונות בגליל המערבי, התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על נפגע קל מרסיסים, אשה שנחבלה בדרך למרחב המוגן, ואשה שלקתה בהתקף חרדה. במד"א הועלתה רמת הכוננות לרמה ג' כוחות מד"א מתוגברים בכל רחבי הארץ. במד"א מזכירים לציבור להשמע להנחיות פיקוד העורף pic.twitter.com/TfufdsCm3f — מגן דוד אדום (@mda_israel) April 6, 2023

وبعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة لليوم الثاني، اقتحم عشرات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، وقصفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة في غزة فجرًا بعد إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل ثأرًا لبيت المقدس.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، قد دعت أنصارها وجمهورها إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى خلال “الفصح اليهودي” الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في حين تزايدت التحذيرات من التصعيد.

مباركة فلسطينية

بدورها باركت حركة “المجاهدين الفلسطينية”، الضربة الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وقال الحركة في تصريح صحفي إن الضربة “فاجأت المحتل وأربكت حساباته، وشكلت ضربة لمخططات الاحتلال في الاستفراد بالأقصى والمقدسات”.

ورأت أن الضربة الصاروخية أكدت على مبدأ التنسيق بين الجبهات، وأثبتت أن الأقصى هو المحرك الأقوى لقوى الأمة الحرة والمقاوِمة، وفقا لقولها.

وشددت على دعمها كل “جهد مقاوم يستهدف العدو الصهيوني”، مشيرة إلى أن فتح الجبهات هو اكبر رد عملي على الجرائم في الأقصى والقدس.

يونيفيل تدعو لضبط النفس

من جانبها، قالت قوات حفظ السلام الدولية “يونيفيل” إن الوضع الحالي جنوب لبنان “خطير للغاية”، داعية لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقالت في بيان إن رئيس بعثة “يونيفيل” العاملة في لبنان، وقائدها العام أرولدو لازارو على اتصال بالسلطات اللبنانية والإسرائيلية.

ومن مهام “يونيفيل” مراقبة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على “وقف الأعمال العدائية”، وذلك عقب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضٍ جنوب لبنان.