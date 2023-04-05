شاهد: لحظة سقوط صاروخ من غزة على مصنع في سديروت وهروب العمال

وثقت كاميرات مراقبة لحظات هروب عمال من مصنع قبل الانفجار، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها لحظة سقوط صاروخ، الثلاثاء، على مصنع في سديروت أُطلق من غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن جيش الاحتلال استهدف موقعين لإنتاج وتخزين وسائل قتالية لحركة حماس في قطاع غزة، ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية فجر اليوم على إسرائيل.

وذكرت أن منظومة القبة الحديدية اعترضت غالبيتها، ولكن إحداها سقطت على مصنع في مدينة سديروت وألحقت أضرارًا به. وأصيب مستوطن بجروح أثناء الركض إلى الملجأ، وسقطت قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب عسقلان.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين قد أصيبوا، ليل الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم.

وأدت قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل المئات منهم.