وصفها بأعمال “خسيسة”.. أردوغان: محاولات حرق القرآن جريمة كراهية يجب وقفها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم تُعَد “جريمة كراهية يجب وقفها”.

وأوضح في كلمة خلال برنامج الإفطار الرمضاني التقليدي مع سفراء الدول في تركيا أن “المحاولات البغيضة لحرق القرآن الكريم ليست مقبولة أبدًا بأي حال من الأحوال، فهي جريمة كراهية واضحة تمامًا”.

وشدد على ضرورة وضع حد للأعمال “الخسيسة” (حرق القرآن الكريم) التي تجرح مشاعر نحو ملياري إنسان وتثير غضبهم، وفقًا لقوله.​​​​​​​

وذكر أردوغان أن التغاضي عن الأنشطة التي من شأنها أن تغذي كراهية الإسلام في بعض الدول الأوربية هو أمر مقلق لمستقبل تركيا.​​​​​​​

وأوضح أن الذين يسمحون بحرق القرآن الكريم تحت ستار حرية التعبير يقوضون مفهومي الديمقراطية والحرية.

عبّر رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، عن تعاطفه مع جميع المسلمين، في تغريدة على تويتر.

جاء هذا التعليق بعدما أحرق اليميني المتطرف "راسموس بالودان" نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في #ستوكهولم.#السويد #تركيا #إسلام #الجزيرة_مباشر #Quran pic.twitter.com/X0C05IZzoy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2023

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حصل المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان على إذن للقيام بمظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم “لحرق القرآن”، وأشعل النار في نسخة من المصحف الشريف بعد خطبة طويلة استمرت نحو ساعة، هاجم فيها الإسلام والهجرة في السويد.

وترتّب على حرق المصحف على يد بالودان عواقب دولية خطيرة، إذ أثار سلسلة من الاحتجاجات الرسمية في تركيا وبقية دول العالم الإسلامي، مما هدد ترشيح السويد للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وكان القضاء السويدي قد أصدر قرارًا بإلغاء الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقع أن تشهد حرقًا للمصحف.

وتشغل هذه القضية الحكومة السويدية التي رفضت إصدار قانون يحظر حرق المصحف وغيره من الرموز الدينية علنًا، كما فعلت دول أوربية أخرى.

رفض شعبي سويدي لحرق القرآن

وكشف استبيان عن رغبة غالبية السويديين بمنع حرق القرآن الكريم والكتب المقدسة في البلاد. وذكرت شركة (سيفو) للأبحاث السويدية، التي أجرت الاستبيان، أن نسبة السويديين الراغبين بمنع حرق الكتب المقدسة ارتفع إلى 51%.

ورأى 34% من المشاركين في الاستبيان أنه يمكن حرق الكتب المقدسة في إطار حرية التعبير. وذكرت سيفو أنها أجرت الاستبيان بين 14 و16 مارس/آذار الماضي، وشارك فيه 1370 شخصًا.