تقرير: لماذا كثفت إسرائيل من ضرباتها لسوريا في الأيام الماضية؟

وجهت إسرائيل عدة ضربات، خلال الأيام القليلة الماضية، لمواقع عدة تابعة لمجموعات مسلحة تعتبرها “موالية لطهران”.

واعتبر محللون في حديثهم لوكالة فرانس برس، أن تكثيف اسرائيل لغاراتها، مرتبط بحسابات داخلية، وأخرى متعلقة بمواصلة سعيها لحرمان إيران من ترسيخ نفوذها العسكري على الأراضي السورية.

ووجهت إسرائيل ضربات جوية متواصلة، منذ مساء الخميس، استهدفت مواقع تابعة لمليشيات “موالية لإيران” في العاصمة دمشق ومحيطها، بوتيرة متسارعة غير معتادة.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، قصفت إسرائيل، ضواحي دمشق، وطال القصف وفق مواقع لمليشيات مسلحة “موالية لإيران”.

وبعد ساعات، قصفت إسرائيل مجدداً، مواقع عسكرية سورية وأخرى لمليشيات “موالية لإيران” في ضواحي دمشق الجنوبية، فقتلت ضابطين من الحرس الثوري الإيراني، حسب إعلان إيراني لاحق.

وجددت إسرائيل استهداف سوريا، ليلة الأحد، بقصف مواقع تابعة لقوات النظام وأخرى لمجموعات موالية لمليشيات “موالية لإيران”، في حمص، ومحيطها، ما أسفر عن مصرع 2 من مقاتلي المليشيات، وإصابة 5 من الدفاع الجوي السوري.

كما لقى مدنيان مصرعهما بقصف إسرائيلي منفصل، ليلة الثلاثاء، لقوات النظام في ريف السويداء، جنوبي سوريا، ومعمل زجاج في ريف دمشق.

ويشير محللون إلى سيناريوهات عدة قد تبرر كثافة الغارات الإسرائيلية في سوريا، بينها، الرد على عملية مجيدو في مارس/آذار، شمالي إسرائيل والتي أظهرت تحقيقات أولية، وفق ما أعلنت إسرائيل، أن منفّذها “تسلل على ما يبدو” من لبنان، ويتواصل التحقيق “لفحص مدى تورط” حزب الله فيها.

ولم ينف حزب الله أو يؤكد ضلوعه في الهجوم الذي تسبّب بإصابة مواطن بجروح خطيرة. وقال أمينه العام حسن نصر الله إنه “غير معني” بالتعليق وأن صمت حزبه “يربك العدو”.

وأطلق هجوم مجيدو، وفق ما يشرح الباحث المتخصص في الجغرافيا السورية فابريس بالانش لوكالة فرانس برس “ضربات ضد قواعد إيرانية ولحزب الله في سوريا”، مع عدم رغبة إسرائيل في الرد في لبنان، خشية أي تصعيد قرب هذا الجانب من حدودها.

وأعلنت اسرائيل الأحد إسقاط مسيرة تسللت من الأراضي السورية، قبل أن تجدد قصفها لسوريا، وهو ما يفسر الأمر حسب بالانش.

أما مديرة برنامج أبحاث سوريا في معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، كارميت فالنسي، فترى، أن إسرائيل اختارت الرد على عملية مجيدو في سوريا، وتوجيه رسالة مفادها أنها “مصممة على حماية حدودها وأمنها وأمن سكانها حتى في ظل الأزمة الداخلية”.

وتشهد إسرائيل منذ مطلع العام احتجاجات شعبية ضد تعديلات قضائية مثيرة للجدل طرحتها الحكومة غير أنها عادت وجمدتها تحت ضغط الشارع.

هناك أزمة داخلية في إسرائيل و هناك مشاكل داخلية في أمريكا. ربما يريد الكيان الصهيوني تصدير أزمته الى المنطقة عن طريق التصعيد. توقيت طهران مختلف عن توقيت تل ابيب، لكن ليس كثيرا". #دمشق #سورية — مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) April 4, 2023

ويقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج، للتحليل العسكري رياض قهوجي “لا تريد إسرائيل السماح لإيران بالحصول على موطئ قدم في سوريا”.

ويضيف “يمكن لإيران أن تساعد النظام ضد المعارضة، لكن أن تجلب صواريخ بالستية ومضادة للطائرات والسفن، ومسيّرات بشكل يؤثر على السيطرة الإسرائيلية على الجو، والبحر، وقدرتها على شن هجمات، عندما تريد، فهذا أمر لن تسمح إسرائيل به”.

وبعد مقتل ضابطين إيرانيين في القصف الإسرائيلي، أكدت طهران الأحد، أنها “تحتفظ بحق الرد”.

وغرد السفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني الثلاثاء قائلا “هناك أزمة داخلية في إسرائيل ومشاكل داخلية في أمريكا. وربما يريد الكيان الصهيوني تصدير أزمته الى المنطقة عن طريق التصعيد. توقيت إيران مختلف عن توقيت إسرائيل”.

وبينما يرى محللون أن إيران ستتروى، تجنبا لتصعيد كبير، خاصة في ظل تقاربها مع السعودية، وانفتاح الرياض تجاه دمشق، يرجح بالانش العكس، ويرى أن ذلك قد “يفاقم التوترات مع سعي إيران لتعزيز قبضتها في سوريا”.