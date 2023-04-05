روى فهمي عباس أحد المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك، تفاصيل اللحظات الأولى من اقتحام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي فجر اليوم الأربعاء.

وقال عباس للجزيرة مباشر “كنا معتكفين في المسجد، وبعد صلاة التراويح مباشرة بدأت الشرطة في إخراج المعتكفين من الساحات بالقوة”.

وأوضح أنهم بمجرد أن لاحظوا تحرك قوات الشرطة خارج المسجد القبلي، أغلقوا الأبواب لمنعهم من الدخول، لكن الشرطة لم تأبه واقتحمت المسجد بالقوة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات #المسجد_الأقصى وتطلق قنابل الغاز على المعتكفين داخل المصلى القبلي#القدس #فلسطين pic.twitter.com/PYfdpEOMci — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2023

وأضاف “عندما اقتحموا المسجد اعتقلوا الشباب والصبايا، وفرّ البقية للخارج إلى ساحة قبلية بعد المحراب، وهناك بدأت الشرطة في إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية، وكان المشهد يصعب وصفه”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات وكبّلت أيديهم وجعلتهم ينامون على الأرض، ثم ضربهم الجنود مرة أخرى وهم ملقون على الأرض.

هذا السلام الذي من أجله تم التطبيع !

#الاقصي_يستغيث pic.twitter.com/xoDPb6qNSp — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) April 5, 2023

وكان عشرات المصلين والمعتكفين قد أصيبوا، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم. وأدت قنابل الغاز إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل المئات منهم.

اعتقال المئات

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز احتجاز (عطروت) للتحقيق.

وأوضحت الهيئة نقلًا عن محاميها، فجر اليوم، أن من بين المعتقلين جرحى أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب المعتكفين الذين تعرض عدد منهم للضرب بوحشية.