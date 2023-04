روى فهمي عباس أحد المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك، تفاصيل اللحظات الأولى من اقتحام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي فجر اليوم الأربعاء.

وقال عباس للجزيرة مباشر “كنا معتكفين في المسجد، وبعد صلاة التراويح مباشرة بدأت الشرطة في إخراج المعتكفين من الساحات بالقوة”.

وأوضح أنهم بمجرد أن لاحظوا تحرك قوات الشرطة خارج المسجد القبلي، أغلقوا الأبواب لمنعهم من الدخول، لكن الشرطة لم تأبه واقتحمت المسجد بالقوة.

وأضاف “عندما اقتحموا المسجد اعتقلوا الشباب والصبايا، وفرّ البقية للخارج إلى ساحة قبلية بعد المحراب، وهناك بدأت الشرطة في إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية، وكان المشهد يصعب وصفه”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات وكبّلت أيديهم وجعلتهم ينامون على الأرض، ثم ضربهم الجنود مرة أخرى وهم ملقون على الأرض.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين قد أصيبوا، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم. وأدت قنابل الغاز إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل المئات منهم.

The Israeli occupation forces brutally beating Palestinian youth and worshipers inside Al Qibili mosque at Al Aqsa. 5.4.23 #IsraeliCrimes #IsraeliApartheid #IsraeliTerrorism #Palestine #Israeli #Israel #Ramadan #الاقصى_يستغيث #الاقصى_في_خطر #المسجد_الاقصى pic.twitter.com/xEloepmYxk

— Dima (@diiimaaaaaaaaa) April 4, 2023