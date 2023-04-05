مسيرات عفوية في غزة نصرة للمسجد الأقصى بعد اقتحامه والاعتداء على المرابطين (فيديو)

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، في مسيرات عفوية نصرة للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ورفضًا لاعتداء الشرطة الإسرائيلية على المعتكفين المرابطين فيه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات الفلسطينيين خرجوا في مسيرة غاضبة بمخيم جباليا شمالي القطاع، وسط هتافات منددة باعتداء الاحتلال على المعتكفين والمصلين في باحات المسجد الأقصى.

وجابت المسيرات التي انطلقت بشكل عفوي شوارع في مناطق شمالي ووسط القطاع، ومخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة.





وفي مدينة غزة، توجه العشرات من الشبان نحو السياج الحدودي الفاصل، وأشعلوا إطارات مطاطية، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما تجمّع عشرات الشبان قرب موقع (المدرسة) على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، مرددين هتافات مساندة للمرابطين والمعتكفين في الأقصى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، أصاب أحدها مصنعًا في سديروت جنوبي إسرائيل.





ولم يعلن أي فصيل فلسطيني في القطاع مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قد حذرتا من تداعيات تصاعد التوتر في الأقصى على خلفية الاعتداء على المعتكفين.

وفجر اليوم الأربعاء، أصيب عشرات الفلسطينيين في اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وتم اعتقال العشرات منهم، كما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

📹 متابعة صفا| مسيرة سيارات في مدينة أم الفحم احتجاجًا على العدوان على المسجد الأقصى pic.twitter.com/GDYJ0iRlFc — وكالة صفا (@SafaPs) April 5, 2023

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية والمسيلة للدموع باتجاه المصلين في المصلى القبلي المسقوف في المسجد الأقصى قبل الاعتداء عليهم بالضرب المبرح مستخدمة الهراوات.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام الشرطة الإسرائيلية بتدمير أحد شبابيك المصلى القبلي قبل إلقاء القنابل الصوتية على المعتكفين فيه.

قصف غزة

وفي غزة، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع للمقاومة في القطاع، ردًّا على صواريخ أُطلقت فجرًا صوب مستوطنات غلاف غزة.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد اقتحام عنيف للشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، فجر الأربعاء، تخلله إصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين بالمسجد.

📹 متابعة صفا| مسيرة غاضبة في أم الفحم بالداخل المحتل تنديدا بعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى pic.twitter.com/xmVegPIvjz — وكالة صفا (@SafaPs) April 5, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة جاءت “ردًّا على قيام أشخاص في قطاع غزة بإطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل الليلة الماضية”، حسب بيان الجيش.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية “عيد الفصح” اليهودي، إلا أن هذا العام شهد أيضًا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.