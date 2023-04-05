قوة أمنية أم مليشيا معادية للعرب؟ نيويورك تايمز: خلافات داخل إسرائيل بشأن خطة المتطرف بن غفير

سلّط تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الضوء على قوات الحرس الوطني الإسرائيلي الجديدة، التي قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأسيسها الأسبوع الماضي، تحت قيادة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

ووصفت هذه القوات بأنها ستجمع بين “عناصر في القوات المسلحة، ومتطوعين يختارهم بن غفير، ويمكن نشرهم في مختلف أنحاء البلاد، في وقت قصير”.

وقال التقرير إن بن غفير دفع باتجاه هذه الخطوة طويلا، لكن نتنياهو لم يقدم عليها إلا بعد إعلان تأجيل التعديلات القضائية، التي أثارت الجدل في البلاد، مبررا ذلك بأن هناك حاجة لهذه القوات خلال أوقات الفوضى، مثل تلك التي شهدتها إسرائيل لمدة 11 يوما في مايو/أيار 2021، خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويضيف التقرير أن هذه نفس المبررات التي ساقها بن غفير، مروجا نظرته لكيفية حفظ الأمن الإسرائيلي، لكن المعارضين يقولون إنه وطبقا لبيانات صدرت عن بن غفير، الأسبوع الماضي، ووثيقة اقتراح تأسيس القوات الجديدة، التي نشرها بنفسه، فإن هذه القوات مصممة بهدف مواجهة عرب الداخل، بشكل أساسي، كما أن إمكانية تمرير المشروع، واستخدام هذه القوات ضد المعارضة السياسية أثارت المخاوف، وأدت لاندلاع مظاهرات في البلاد، رغم أن المناقشات حول المشروع قد تستغرق عدة أشهر، كما أنها وحسب ما تنقل الجريدة عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته “لاتزال قيد النقاش”.

ويعرج التقرير على بن غفير نفسه، ليقدم نبذة عن خلفيته الفكرية، مشيرا إلى أنه “أحد أشد المتطرفين في السياسة الإسرائيلية، وكان بهذا التطرف منذ كان صبيا، كما منع من الخدمة في الجيش بسبب تطرفه الشديد، وأدين بالتحريض على التطرف، ومساندة جماعة إرهابية، وحتى عام 2020، كان يعلق صوره للمسلح الإسرائيلي الذي قتل 29 فلسطينيا في هجوم على مسجد في الضفة الغربية عام 1994”.

وشرح أيضا التقرير أن بن غفير بدأ مؤخرا، وبعدما ولج الساحة السياسية، تخفيف تصريحاته، ليبتعد بنفسه قليلا عن تعليمات الحاخام المتطرف مائير كاهانا، الذي قتل في نيويورك عام 1990، والذي كان يدعوا لطرد العرب والتفرقة بين يهود إسرائيل حسب العقيدة.

هذه بعض الأسباب التي دفعت الكثيرين للخوف من الحرس الوطني الجديد، وإمكانية استهدافه عرب الداخل، والذين يشكلون نحو 20٪ من السكان البالغ عددهم 9 ملايين شخص، كما يشير التقرير، مضيفا أن هناك تخوفات من إمكانية استخدام القوات حسب ما يقول بن غفير ضد “اللصوص الذين يسرقون المزروعات، ومن يتصدون لأوامر هدم المباني”.

ويشرح التقرير أن “هدم المباني إجراء مصمم ضد العرب، الذين يبنون بيوتهم دون تراخيص من الحكومة، سواء في القدس الشرقية، أو المناطق البدوية في صحراء النقب الجنوبية، كما أن بيانات الشرطة توضح أن أكبر عدد من المقبوض عليهم بتهم سرقة المزروعات هم من العرب”، وهو الأمر الذي يهدد بتقسيم المجتمع الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن غدير نيكولا، رئيسة القسم العربي في رابطة الحقوق المدنية الإسرائيلية قولها: “سيؤدئ ذلك إلى خلق نظامين منفصلين للتعامل وتطبيق القانون، فتقوم الشرطة المعتادة بالتعامل مع اليهود، بينما تتولى المليشيا العسكرية التعامل مع العرب بشكل حصري”.

وأضاف التقرير أن المناطق العربية شهدت مصادمات عام 2021، وبالنسبة لبن غفير فهو يريد أن يشكل قوات رسمية، مماثلة للمليشيات التي أسست في المستوطنات في الضفة الغربية، وداهمت المناطق العربية، وقت المصادمات، وهي مكونة بشكل أساسي من المستوطنين المتطرفين، وهم في الغالب من سيتطوعون للانضمام للحرس الوطني.

ونقل التقرير عن المحامية والناشطة مها الخطيب، من مدينة اللد، التي شهدت صدامات عنيفة عام 2021، قولها “هذا يشكل خطرا قاتلا”، مضيفة “المستوطنون سيحملون السلاح ويتصرفون تحت الإشراف المباشر لبن غفير”، كما يتخوف بعض المعارضين من أن بن غفير قد يحول هذه القوات، إلى مليشيا مسلحة خاصة به، لكنه ينفي ذلك بشدة.

وأضاف التقرير أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح تأسيس قوات خاصة، فقد وافقت الحكومة السابقة، برئاسة نفتالي بينيت على تأسيس قوات خاصة ضمن الشرطة، ورغم ذلك لم يتم تشكيلها فعليا، لكن الفكرة الجديدة قدمها بشكل أولى، مفوض الشرطة السابق، يوري بارليف، لبن غفير قبل توليه الوزارة مباشرة. وحسب هذا المقترح، لن يكون لبن غفير سيطرة على العمل اليومي للقوات، كما يحدث حاليا مع قوات الشرطة، والتي لا يشرف بن غفير على عملها اليومي، وصممت قوات الحرس الوطني، لمواجهة الجريمة المنظمة في المناطق العربية بشكل أساسي.

وختم التقرير بالقول إن الحرس الوطني كانت إحدى الأفكار المثيرة للجدل، والتي وقع عليها نتنياهو، وتكتل الليكود، نهاية العام الماضي، ضمن الاتفاق مع حزب (أوتزيما يهوديت)، أو العظمة اليهودية، الذي يتزعمه بن غفير، لتشكيل الحكومة الائتلافية، كما تضمن الاتفاق منح بن غفير السلطة أيضا على التشكيلات الخاصة، داخل الشرطة، والتي تعمل تحت قيادة الجيش، في الضفة الغربية، لكن هذا الأمر لم يحدث بعد”.