قانوني أمريكي: الاتهامات الموجهة إلى ترمب قوية ومحاموه يسعون لـ”الرفض والتسويف” (فيديو)

قال غريغوري كوغر أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة ميامي، إن ألفين براغ المدعي العام لمحكمة مانهاتن بولاية نيويورك، سيدفع بما توافر لديه من أدلة لتأكيد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خرق قوانين الولاية، وأنه كان يحاول التستر على جريمة أخرى.

وأضاف كوغر لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن الاتهامات الموجهة إلى ترمب قوية ومتماسكة، وأن الادعاء العام جهّز كمًّا هائلًا من الوثائق والمستندات التي تدين الرئيس السابق.

وقال إن ترمب لا يتابَع في قضية فدرالية لكن سلطات ولاية نيويورك تزعم أنه خرق قانون الولاية وحاول التستر على جريمة أخرى.

د. غريغوري كوغر أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة ميامي: التهم التي وجهت إلى #ترمب قوية pic.twitter.com/qxfowK3Gj2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2023

وتجمّع المئات من مؤيدي ترمب ومعارضيه أمام المحكمة، وقامت الشرطة بالفصل بين التجمعين بحواجز حديدية وعدد من رجال الأمن.

ورفع مؤيدو ترمب شعارات تدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين أطلق معارضوه هتافات تدعو إلى الزج به في السجن.

وكان ترمب قد وصل إلى محكمة مانهاتن للمثول أمامها، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة، ووسط استنفار أمني عالٍ، ووافق قاضي المحكمة على طلب محامي الرئيس السابق عدم بث وقائع جلسة المحاكمة.

ورأى أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة ميامي أن محامي ترمب سيرافعون برفض القضية واللجوء إلى التسويف والمماطلة بحجة أن ترمب لم يخرق القانون الفدرالي، وقد يبحثون وراء إغلاق المحاكمة أو تأجيلها كما كان يتم سابقًا.

وقال إن السيناريو المرجَّح للمحاكمة هو أن المحلفين سيركزون على الجوانب القانونية ولن يهتموا بالجوانب السياسية أو الإعلامية، وأن المدعي العام يحتاج إلى الكثير من الجهد أمام فريق الدفاع الخاص بترمب لإثبات التهم الموجهة إليه.