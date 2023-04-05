بوتين يوجّه اتهامات لواشنطن في حضور السفيرة الأمريكية

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتّحدة مسؤولية “الأزمة في أوكرانيا”، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا بينهم سفيرة الولايات المتحدة وسفير الاتحاد الأوربي.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء، خلال المراسم إنّ “العلاقات بين روسيا والولايات المتّحدة، والتي يتوقّف عليها أمن العالم واستقراره، تمرّ مع الأسف بأزمة عميقة”.

وخاطب بوتين السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي قائلًا: “السفيرة المحترمة، أعلم أنكم قد لا تتفقون معي، لا أود أن أفسد الجو الاحتفالي لتقديم أوراق الاعتماد، وأعلم أنكم قد لا تتفقون مع وجهة نظري في ذلك، إلا أنه لا يمكنني سوى أن أقول اليوم إن استخدام الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية أدوات مثل دعم ما يسمى بالثورات الملونة، وتحديدًا دعم الانقلاب على الحكومة الشرعية في كييف 2014، هو ما أدى في نهاية المطاف إلى الأزمة الأوكرانية الراهنة، وهو ما أسهم بشكل سلبي في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية”.

وأكد بوتين أن روسيا تحرص دائمًا على علاقات تستند إلى المساواة، واحترام السيادة، ومصالح بعضنا بعضًا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتابع بوتين: “سوف نسترشد بتلك المبادئ في المستقبل أيضًا”.

وأطاحت ثورة 2014 في أوكرانيا بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، القريب من موسكو، وفي العام نفسه أعلنت روسيا ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمت حركة انفصالية مسلحة استولت على أراض في شرق أوكرانيا.

كما اتهم بوتين الاتحاد الأوربي باختيار سياسة “الصدام مع روسيا”، وقال للسفير الجديد للاتحاد الأوربي رولاند غالاراغي إن التكتل أشعل فتيل “مواجهة جيوسياسية” مع موسكو.

وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا منذ أن بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وقال بوتين إن روسيا مستمرة في تأكيد “المساواة واحترام السيادة في العلاقات”.

وحث الدنمارك على دعم اقتراح روسي بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانفجارات التي دمرت خط أنابيب نورد ستريم البحري الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا في سبتمبر/أيلول.

وقال بوتين إن بلاده منفتحة على شراكة بناءة مع الدول جميعها، ولن تبقى في معزل رغم الوضع المعقد في العالم.