اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلًا عن أجهزة الطوارئ أن حريقًا اندلع في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط العاصمة موسكو، مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد عمود محدود من الدخان الأسود من مقر وزارة الدفاع بالقرب من الكرملين.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن السلطات أخمدت الحريق الصغير بعد وقت قصير من اندلاعه دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو قتلى.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها في بيان إن فرق الإطفاء ووزارة الطوارئ وصلت إلى مكان الحريق، الذي شغل مساحة 60 مترًا مربعًا.

وقالت وزارة الدفاع إنها تعمل حاليًا على تحديد سبب الحريق.