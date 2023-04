“الأقصى يستغيث”.. هبّة إلكترونية عربية دفاعا عن الحرم القدسي ودعوات لأوسع رد على الاقتحامات (فيديو)

تفاعل مغردون مع الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المسجد الأقصى واقتحامه من قِبل جنود الاحتلال والمستوطنين، والاعتداء على المصلين والمعتكفين بوحشة كبيرة، واعتقال العشرات منهم والاعتداء عليهم بالضرب والسحل.

وتصدّر وسم (#الأقصى_يستغيث) المنصات العربية تزامنًا مع الاقتحامات المكثفة التي يشنها الإسرائيليون على الحرم القدسي تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي، مع إلقاء اللوم على المطبّعين مع دولة الاحتلال.

The Israeli occupation forces brutally beating Palestinian youth and worshipers inside Al Qibili mosque at Al Aqsa. 5.4.23 #IsraeliCrimes #IsraeliApartheid #IsraeliTerrorism #Palestine #Israeli #Israel #Ramadan #الاقصى_يستغيث #الاقصى_في_خطر #المسجد_الاقصى pic.twitter.com/xEloepmYxk

