طهران تعين سفيرا لدى أبو ظبي للمرة الأولى منذ 2016 وقمة دبلوماسية سعودية إيرانية غدا

قالت إيران أمس الثلاثاء إنها عيّنت سفيرًا لدى الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2016، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين دول المنطقة.

تأتي الخطوة بعد تحرك الإمارات في أغسطس/ آب لرفع مستوى العلاقات مع إيران إذ قالت إنها ستعيد سفيرها إلى طهران.

وخفّضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية الروابط مع طهران في يناير/ كانون الثاني 2016.

وقالت الرياض الشهر الماضي إنها ستستأنف العلاقات مع إيران بموجب اتفاق بوساطة صينية، وتمثل الخطوة تحولًا كبيرًا بعد توترات دامت لسنوات بين البلدين.

وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات بإيران في مجالي التجارة والأعمال منذ أكثر من 100 عام، في إعادة التواصل مع طهران عام 2019. وتعد إمارة دبي واحدة من خطوط اتصال إيران الرئيسية بالعالم الخارجي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن رضا عامري السفير المعين حديثًا في الإمارات شغل في السابق منصب المدير العام لمكتب المغتربين الإيرانيين في وزارة الخارجية.

قمة دبلوماسية إيرانية سعودية

وقال مسؤول إيراني وصحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية إن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بيجين غدًا الخميس، مع سعي القوتين الإقليميتين لترتيب الخطوات التالية لتقاربهما الدبلوماسي بموجب اتفاق بوساطة صينية.

وسيكون اللقاء بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أول اجتماع رسمي بين كبيري الدبلوماسية في البلدين منذ أكثر من 7 سنوات.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر -لم تكشف عن اسمه- في الرياض قوله إن اختيار الصين مكانًا لعقد اللقاء “يأتي امتدادًا لدور بيجين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين”.

وأضافت أن أمورًا مثل استئناف العلاقات الذي جرى الإعلان عنه الشهر الماضي وترتيبات تبادل السفيرين ستُناقش في الاجتماع.

وكانت إيران والسعودية قد اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس/ آذار الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يومًا.

وشدد البيان الثلاثي على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكد تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين ايران والسعودية، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.