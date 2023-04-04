ذكرى مجزرة الكيماوي في خان شيخون.. سوريون: عار أن يبقى بشار الأسد حرا (فيديو)

يوافق الثلاثاء 4 أبريل/نيسان الذكرى السنوية السادسة للهجوم الكيماوي الذي نفذته قوات النظام السوري على مدينة خان شيخون بريف إدلب، وراح ضحيته مئات المدنيين.

واحتشد عشرات السوريين اليوم لإحياء الذكرى، ورفعوا صورًا لضحايا المجزرة إلى جانب لافتات تطالب بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه منذ اندلاع الحرب في سوريا.

وينظم السوريون كل عام فعاليات لإحياء ذكرى المجزرة، ولمطالبة العالم ومؤسساته العدلية والحقوقية بالتحرك لمحاسبة المسؤولين.

وقال أحد أفراد الدفاع المدني السوري للجزيرة مباشر: “شاركنا اليوم في الوقفة لمساندة أهالي الضحايا وللتذكير بالمجزرة التي ارتكبها النظام في خان شيخون، وأيضًا للتذكير بالمجزرة التي وقعت في هذا الشهر من عام 2018 باستهداف مدينة دوما بالغازات السامة”.

وانتقد مواطن آخر صمت المجتمع الدولي قائلًا: “نريد أن نوجه رسالة إلى المجتمع والمنظمات الدولية، عار على هذه المنظمات التي تدّعي الإنسانية أن يبقى هذا المجرم بعد 6 سنوات من هذه المجزرة حرًّا طليقًا”.

وأضاف للجزيرة مباشر: “هذا النظام موضعه الصحيح أن يكون في محكمة العدل الدولية أو على حبل المشنقة”.

وقصفت قوات النظام السوري، في 4 أبريل 2017، خان شيخون بالأسلحة الكيماوية المحرمة، مما أدى إلى قتل أكثر من 100 مدني خنقًا بغاز السارين، وتعرّض أكثر من 500 لأعراض الغاز السام، وكانت النسبة الأكبر بين الضحايا من الأطفال.

وتمكنت قوات النظام بعد هذا الهجوم بعامين من السيطرة على المنطقة بالكامل بمساندة القوات الروسية، وأخلتها من سكانها المدنيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدرت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرًا يؤكد أن نظام الأسد مسؤول عن قصف خان شيخون بغاز السارين السام.

وأطلقت هيئة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم “لا تخنقوا الحقيقة”، للتذكير بالمجزرة والمطالبة بالقصاص من بشار الأسد وقواته.

"كتير صعب تعد سنين لذكرى استشهاد أعز أشخاص بحياتك ولسا يلي قتلن موجود ومستمر بارتكاب الجرائم وما تحاسب، القهر أنك ما بتحسن حتى تواسي نفسك بأنك تقدر تزور قبورن لأن يلي قتلن هو نفسه هجرنا من مدينتنا وحرمنا منهم حتى بعد قتلهم.

رمضان هالسنة كتير قاسي لأنه بيصادف الذكرى السادسة لمجزرة… pic.twitter.com/vbRHobY1fi — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 4, 2023

وتُعَد مجزرة خان شيخون ثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا من حيث عدد الضحايا بعد هجوم غوطتي دمشق الشرقية والغربية في أغسطس/آب 2013 الذي راح ضحيته أكثر من 1400 مدني بين قتيل ومصاب، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأشعلت المجزرة غضبًا عالميًّا حينئذ.