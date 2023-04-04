وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنديين بعملية طعن جنوب تل أبيب (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن جنديين أصيبا بجرح أحدهما إصابته خطيرة، وذلك في حادث طعن وقع اليوم الثلاثاء، قرب ثكنة عسكرية جنوب تل أبيب.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين في قوات الاحتلال قولهم إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه في تنفيذه عملية الطعن، وإنها تجري تمشيطًا للمنطقة بحثًا عن مشتبه فيه آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابًّا في مدينة الرملة داخل أراضي 48، بحجة تنفيذ عملية طعن.

وأضافت الوكالة أن هوية الشاب لم تعرف بعد وأن الشرطة اعتقلته بعد أن أطلقت النار صوبه دون إصابته.

وتداولت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للقبض على شاب قالت إنه هو المشتبه في تنفيذه العملية.