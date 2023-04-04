قبل الانتخابات بأسابيع.. أردوغان يعلق على زيارة السفير الأمريكي لزعيم المعارضة التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه لن يستقبل السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، بعد أن اجتمع الأخير بزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأسابيع.

وأضاف أردوغان “هذا الأمر ليس ملائما. حاول استخدام ذهنك قليلا، لأنك سفير، ويتعين أن يكون اتصالك هنا مع الرئيس” حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله “كسفير، ينبغي أن تعرف ما هو دورك. كيف تجرؤ الآن على طلب تحديد موعد مع الرئيس؟ لقد أغلقنا أبوابنا في وجهه”.

وتابع أردوغان “في الانتخابات القادمة علينا تلقين الولايات المتحدة درسا”.

وأضاف “الرئيس الأمريكي جو بايدن يتكلم من هناك، وسفيره هنا ماذا يفعل؟ يذهب لزيارة كمال كليتشدار أوغلو، هذا معيب”.

ودعا أردوغان السفير الأمريكي إلى عدم تجاوز حده، والالتزام بمهام منصبه.

#BüyükelçiFlake, ülkelerimizin ortak ilgili alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün CHP Genel Başkanı @kilicdarogluk ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade eti. pic.twitter.com/frAgjK5ii7 — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) March 29, 2023

يشار إلى أن زعيم المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو الذي ينتمي إلى “حزب الشعب الجمهوري” سيواجه أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 14 مايو/أيار المقبل.

وكان تكتل من 6 أحزاب من المعارضة -المعروف باسم التحالف الوطني- قد أعلن ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة، في 6 مارس/آذار الماضي، بعد حسم خلاف في اللحظة الأخيرة.

وفي حال انتخابه، يأمل التحالف المعارض إعادة نظام الحكم الرئاسي التركي إلى نظام برلماني، وتمرير إجراءات “لتعزيز سيادة القانون وحرية الإعلام وتقليل سلطة الرئيس بشكل كبير”.

واقترح التحالف تغييرات تجعل منصب الرئاسة شرفيا بشكل أكبر، أكثر منه رمزا سياسيا، بتجريد الرئيس من سلطة إصدار مراسيم، وكذلك ألا ينتمي الرئيس إلى حزب سياسي، وتفرض حدا أقصى على فترات الولاية الرئاسية يبلغ 7 سنوات.