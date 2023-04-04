فنلندا تنضم رسميا إلى الناتو وروسيا تتوعد باتخاذ “إجراءات مضادة” (فيديو)

تنضمّ فنلندا رسميا، الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عبر إجراءات تشمل تسليم وثائق انضمامها ورفع علمها، في حين توعدت روسيا باتخاذ “إجراءات مضادة” ردًّا على هذا الانضمام.

وستصبح الدولة الاسكندنافية -التي تشترك مع روسيا في حدود طولها 1300 كيلومتر- العضو الـ31 في الحلف، في ذكرى تأسيسه في 4 أبريل/ نيسان 1949.

واعتمدت فنلندا سياسة عدم انحياز عسكري على مدى ثلاثة عقود، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا شكّلت نقطة تحول استراتيجية في تلك السياسة.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولنبرغ، في تصريحات اليوم الثلاثاء إن التقارب الروسي الصيني يجعل الأمر أكثر إلحاحًا لتعزيز تحالف دول الناتو. وأضاف ستولنبرغ أن “خطاب بوتين النووي العام الماضي خطير ومتهور”.

ورحب ستولنبرغ في تصريحات صحفية بانضمام فنلندا إلى الحلف، وأعرب عن تفاؤله بقرب انضمام السويد إلى الحلف أيضًا.

وأكد ستولنبرغ أن فنلندا أصبحت عضوًا كاملًا في الحلف، وستحصل على كافة الضمانات الأمنية بموجب البند الخامس من ميثاق الحلف.

مراسم تاريخية

وتبدأ المراسم بتسليم وثائق الانضمام إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، وسيُرفع بعدها علم فنلندا في الفناء الرئيسي في مقر المنظمة في بروكسل عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش)، بين علمَي إستونيا وفرنسا بحسب الترتيب الأبجدي.

ومع انضمام فنلندا إلى الناتو، سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والحلف بمقدار الضعف تقريبًا. وستستفيد هلسنكي من الحماية التي يوفرها البند الخامس من ميثاق الناتو الذي ينصّ على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم مسلح، فإن الدول الأخرى ستعتبر هذا العمل هجومًا مسلحًا موجهًا ضد كل الأعضاء وستتخذ الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة للبلد المستهدف.

تهديد روسي

وتوعدت روسيا على لسان وزير دفاعها بأن هذا الانضمام سيفاقم من حدة الأوضاع ويزيد مخاطر نشوب صراع.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن انضمام فنلندا إلى الناتو وتحرّك الحلف العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من مخاطر نشوب صراع.

وأضاف شويغو أن بعض الطائرات العسكرية التابعة لبيلاروسيا أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ إسكندر إلى بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية.