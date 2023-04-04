وجدي صالح للجزيرة مباشر: البرهان غير جاد في نقل السلطة إلى المدنيين (فيديو)

اتهم عضو قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة في السودان وجدي صالح، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعدم الجدية في نقل السلطة إلى المدنيين.

وقال صالح خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، إن “سلطة الانقلاب في السودان لن تتنازل عن السلطة، سواء كان ذلك بمسمى الانقلاب، أو بالشرعنة بأي اتفاق سياسي أو دستوري يأتي لاحقا”.

وتصف المعارضة السودانية الإجراءات الاستثنائية التي فرضها البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالانقلاب، وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وأضاف صالح أن المشهد السياسي الحالي “هو من صنع قيادة الانقلاب، وحتى هذه اللحظة ما زالت قيادة الانقلاب مصرة على أن تمسك بيدها كل مقاليد الأمور في البلاد”.

وكان التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في السودان قد تم تأجيله من الموعد المقرر له السبت الماضي، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن دمج الأخيرة في صفوف القوات المسلحة.

واقترحت القوى المدنية التي وقّعت الاتفاق الإطاري يوم السادس من أبريل/نيسان، موعدا جديدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي.

ويمهد توقيع الاتفاق النهائي لقيام حكومة مدنية، وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات.

وأشار صالح إلى رفضه توقيع أي اتفاق مع “سلطة الانقلاب، لأنه بمجرد توقيع أي اتفاق معها يصبح وجودها شرعيا بموجب اتفاق سياسي، وبالتالي نحن نشرعن لهم إذا كنا جزءا من هذا الاتفاق، كما أن البرهان غير جاد في نقل السلطة للقوى المدنية كما يدعي”.

وظهرت الخلافات مؤخرا بشأن الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال صالح “كل الأوراق التي يلعب بها الانقلاب عادت إلى الظهور على الساحة مرة أخرى، مثل عودة الفلول بحرية تامة، في محاولة ليساوم بها قائد الانقلاب قوى الثورة التي وقعت الاتفاق الإطاري، ليحصل منهم على المزيد من التنازلات مقابل التخلي عن ورقة الفلول”.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.