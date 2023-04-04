بعد شائعات مرضه.. رئيس الشيشان يوجه رسالة أثناء الركض على آلة رياضية (فيديو)

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف مقطعًا مصورًا وهو يمارس الرياضة نافيًا شائعات حول تدهور حالته الصحية وإصابته بأمراض خطيرة.

وقال وهو يمارس رياضة الجري على جهاز الركض في مقطع فيديو نشره على قناته على تلغرام أمس الاثنين “الرياضة هي الصحة ليس لدينا وقت للمرض”.

وعلق على الفيديو قائلًا “مع كل كيلومتر على جهاز المشي وكل كيلوغرام على جهاز رفع الأثقال، فإننا نبتعد أكثر فأكثر عن زيارة الطبيب ونقدم أفضل هدية لجسمنا”.

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة الزعيم الشيشاني بمرض عضال، أو تعرضه للتسمم، ورجّحت مصادر إصابته بمشاكل خطيرة في الكلى وبالتهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، وذلك بعد انتشار صور تُظهره سمينًا أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية.

وأشارت صحيفة إكسبرس البريطانية نقلًا عن مصادر معارضة لقديروف، أن الرئيس الشيشاني يتردد على طبيب جراح بارز من دولة الإمارات في العاصمة غروزني، رافضًا التردد على أطباء روس خوفًا من تسميمه، وفقًا للصحفية.

ويُعد رمضان قديروف من أكبر داعمي روسيا في التحركات العسكرية الخارجية ولا سيما في الحرب علي أوكرانيا، حيث أرسل آلافًا من مقاتلي الشيشان من بينهم أبناؤه للقتال في أرض المعركة، والوقوف في صف الجنود الروس.

كما دعمت الشيشان روسيا أيضًا في غزو جورجيا والقرم عامي 2008 و2014، وإرسال قوات لدعم النظام السوري عام 2016.

ويُعرف عن قديروف ولاؤه المطلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عدة مرات عن اقتناعه بأن بوتين يجب أن يظل رئيسًا لروسيا إلى الأبد.