رغم جهود مكافحة الألغام.. 15 مليون متر مربع في ليبيا لا تزال ملوثة بذخائر متفجرة

قالت الأمم المتحدة أمس الاثنين، إن أكثر من 15 مليون متر مربع في أنحاء ليبيا لا تزال ملوثة بذخائر متفجرة، رغم جهود برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام الذي يوافق يوم 4 أبريل/ نيسان من كل عام.

ويحيي العالم هذا اليوم تحت شعار “لا يمكن تأخير الإجراءات المتعلقة بالألغام”، وهو شعار ينطبق تمامًا على السياق الليبي، بحسب البيان.

وذكرت البعثة أن مخلفات النزاع تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديدًا يوميًّا للحياة وسبل العيش.

وكشفت البعثة أن 19 شخصًا قتلوا خلال سنة 2022 بسبب متفجرات من مخلفات الحرب في البلاد، بينهم 14 طفلًا.

وأضاف البيان “رغم الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، فإن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا”.

وأشارت البعثة إلى أنه خلال عام 2022، أزال الشركاء في ليبيا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت. لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل آمن، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي

للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام 2023https://t.co/mFULLWkimQ#MineActionCannotWait #IMAD2023 pic.twitter.com/cGfjwzIW1x — UNSMIL (@UNSMILibya) April 4, 2023

تهديد يومي للحياة

وذكر البيان أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين جعل المناطق الحضرية غير مستثناة من انتشار المتفجرات ومخلفات الحرب. وهو ما يعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية ويشكل تهديدًا يوميًّا للحياة وسبل العيش.

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي أن الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار، يضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة.

وأكد باتيلي أن “التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف”.

تبلغ مساحة ليبيا 1.759.540 كيلومترًا مربعًا، وقد قتل مئات الأشخاص جراء انفجار ألغام زُرعت جنوب طرابلس خلال حرب اندلعت عامي 2019 و2020 بين قوات قادمة من الشرق يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، انتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في جنيف وفق اتفاقية تركية روسية.