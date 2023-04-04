اشتباكات بين أعضاء حزب “الجيد” التركي خلال انتخابات داخلية (فيديو)

اندلع شجار جماعي عنيف بين أعضاء حزب “الجيد” المعارض في تركيا خلال اجتماع لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة في 14 مايو/أيار المقبل.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل أعضاء في الحزب وهم يتبادلون اللكمات خلال الاجتماع، بينما ألقى بعضهم المقاعد على آخرين.

İYİ Parti’nin Ankara’daki temayül yoklamasında kavga çıktı. pic.twitter.com/FpN23RKAja — Seçim 2023 (@secimtr2023) April 2, 2023

ويجب على الأحزاب تسليم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

وحزب الجيد هو أحد أحزاب تحالف “الطاولة السداسية” المعارض، الذي رشح كمال كليتشدار أوغلو -زعيم حزب الشعب الجمهوري- لخوض انتخابات الرئاسة.

وعارض حزب الجيد ترشيح كليتشدار أوغلو في البداية قبل أن يعود ويوافق على ترشيحه.

ويُعَد كليتشدار أوغلو المنافس الأساسي للرئيس رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم.