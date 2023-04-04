رئيس البرلمان التونسي يرد عبر الجزيرة مباشر على “الشائعات” بشأن صحة قيس سعيّد (فيديو)

قال إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إن ظهور الرئيس قيس سعيّد طمأن الشعب على صحته، كما أكد أن مؤسسات الدولة مستقرة، مشيرا إلى أن الرئيس يمارس الرياضة يوميا.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، مع برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن “الطبقة السياسية من المعارضة تعيش في أوهام”، لافتا إلى أنها “صارت خارج التاريخ”.

وتابع بودربالة “الشائعات بشأن صحة الرئيس أظهرت النيات السيئة والأفكار الشيطانية لمن لا يريدون الخير لتونس”.

وأوضح “دعايات (فيسبوك) ومواقع التواصل الاجتماعي لم تنطلِ على الشعب التونسي”.

وأضاف أن المعارضة عليها الاهتمام بمشكلات الشعب خاصة أن البلاد في طريقها إلى استكمال الخريطة التشريعية، مؤكدا أن تونس امتطت الركب نحو محطة السلامة.

وامتنع بودربالة عن الرد على سؤال للجزيرة مباشر بشأن ماهية من يتولى تسيير أمور البلاد حال شغور منصب الرئاسة لأي سبب، مشيرا إلى أن الدستور ينظم هذه المسألة.

صحة سعيّد

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك تسجيل فيديو ظهر فيه سعيّد مجتمعا برئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء ندّد خلاله بـ”جنون التكهنات” التي سرت بشأن وضعه الصحي بعدما غاب نحو أسبوعين عن أي نشاط علني.

وكانت جبهة الخلاص الوطني -تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد- قد دعت الحكومة إلى الكشف عن أسباب “غياب” سعيّد (65 عاما) عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تقارير بشأن “أسباب صحية”.

وفي تسجيل الفيديو الذي نشرته الرئاسة، قال سعيّد إن من يتحدثون عن شغور أو تعذّر مؤقت “لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار”، مؤكدا أن هؤلاء “يحاولون اختلاق الأزمات”.

وأضاف أن خصومه “بلغوا درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها في تونس من قبل”.

وتابع “غاب رئيس الجمهورية يومين أو ثلاثة” فباتت هناك مشكلة، مشيرا إلى تداول البعض “شهادة وفاة” الرئيس.

ولم يقم الرئيس بأي نشاط علني منذ 22 مارس/آذار الماضي، وفق صفحة الرئاسة على فيسبوك، قناة الاتصال الرسمية الوحيدة، مما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشان احتمال معاناته من مشكلات صحية.

ويستأثر سعيّد بجميع السلطات منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما أقال رئيس الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه بمرسوم.

ورغم انتخاب برلمان جديد في مارس الماضي، محدود الصلاحيات مقارنة بالمجلس السابق، فإن الرئيس يواصل حكم البلاد بالمراسيم.