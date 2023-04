وصول أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر جوا إلى السودان

وصلت، اليوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوّا، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها منذ اندلاع المعارك في السودان، حسب ما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف.

وذكر بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أن الشحنة التي أُرسلت من عمّان تزن 8 أطنان و”تحوي معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدّمون الرعاية الطبية للمصابين خلال القتال”.

وأضاف الصليب الأحمر في البيان أنه “سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ”.

UPDATE: Our first cargo containing 8 tonnes of emergency medical items has just arrived in Port #Sudan.

These will provide crucial support to hospitals and the Sudanese Red Crescent which provide medical care to people wounded in the fighting.

More 👉 https://t.co/JcKqUYZ6vy pic.twitter.com/KFlNmBuyAy

— ICRC Sudan (@ICRC_Sudan) April 30, 2023