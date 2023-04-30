وصول أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر جوا إلى السودان

وصلت، اليوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوّا، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها منذ اندلاع المعارك في السودان، حسب ما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف.

وذكر بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أن الشحنة التي أُرسلت من عمّان تزن 8 أطنان و”تحوي معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدّمون الرعاية الطبية للمصابين خلال القتال”.

وأضاف الصليب الأحمر في البيان أنه “سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ”.

UPDATE: Our first cargo containing 8 tonnes of emergency medical items has just arrived in Port #Sudan. These will provide crucial support to hospitals and the Sudanese Red Crescent which provide medical care to people wounded in the fighting. More 👉 https://t.co/JcKqUYZ6vy pic.twitter.com/KFlNmBuyAy — ICRC Sudan (@ICRC_Sudan) April 30, 2023

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا في اللجنة الدولية باتريك يوسف في المؤتمر الصحفي “تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمّان، مع مستلزمات للتعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 مصاب”.

وأضاف “نأمل الآن ايصالها في أقرب وقت ممكن إلى بعض أكثر المستشفيات تكدسا في الخرطوم”.

وتابع يوسف “بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة 16% فقط من المستشفيات تعمل، والوضع مروع للغاية بسبب نقص الأفراد وعجز الاحتياطات الطبية”، مضيفًا “الهلال الأحمر السوداني يحاول الوصول إلى الجثث في الشوارع”.

ويأمل يوسف “الحصول على تصاريح وضمانات أمنية”، وقال “لدينا طاقم طبي آخر مستعد، ونأمل أيضًا إرسال مساعدات من نيروبي في الأيام المقبلة”، مؤكدًا أنه حتى الآن فإن بورتسودان هي النقطة الوحيدة لدخول المساعدات إلى السودان.

Here's everything you need to know pic.twitter.com/Lmdf7nCzRY — ICRC (@ICRC) April 30, 2023

وقال بيان اللجنة إن “العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان يحققون المستحيل، ويعتنون بالجرحى من دون ماء ولا كهرباء ولا إمدادات طبية أساسية”.

وطالبت اللجنة في بيانها طرفي النزاع “باحترام الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتيسير عمل الموظفين الطبيين وموظفي العمل الإنساني، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية”، مشيرة إلى “التحديات اللوجستية والأمنية” التي تواجهها لمدّ العون إلى المحتاجين.

ويغرق السودان في الفوضى منذ انفجر، في منتصف أبريل/نيسان، الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأدى هذا النزاع إلى سقوط ما لا يقل عن 425 قتيلًا و2091 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يُرجَّح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.