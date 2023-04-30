وزير خارجية جنوب السودان: لم نضع جدولا زمنيا للقاء البرهان وحميدتي واستمرار الصراع ينذر بكارثة (فيديو)

قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، إن الرئيس سلفاكير ميارديت تواصل مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأعرب عن أمله بالوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال داو في مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، إن دولة جنوب السودان لم تضع جدولا زمنيا للقاء البرهان وحميدتي في جوبا لكن الرئيس سلفاكير أكد لهما أن الحاجة ملحة للحوار.

وأشار داو إلى أن استمرار الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة “ينذر بكارثة إنسانية وتدمير البنى التحتية في البلاد”.

ورغم توافق الجيش السوداني والدعم السريع مساء 24 أبريل/نيسان الجاري على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية سعودية، وتجديدها ليلة الخميس، فإن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت مجددا صباح السبت.

ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وزير خارجية جنوب السودان للجزيرة مباشر: لا فائز في الحرب بين الجيش والدعم السريع ولن يستطيع أحدهما سحق الآخر#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/yvKyNF6LnG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2023

“لا لتدويل الصراع”

وقال وزير خارجية جنوب السودان إن حل الأزمة يبقى فقط بيد السودانيين أنفسهم، محذرا في الوقت ذاته من تدويل الصراع، مؤكدا أن لا فائز في هذه الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأضاف “نحتاج لأن يكون هناك حل مستدام يقبله السودانيون ويطبقونه”.

وزير خارجية جنوب السودان للجزيرة مباشر: نؤمن أن حل الأزمة يبقى بيد السودانيين أنفسهم ونحذر من تدويل الصراع#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/hAqous4Xdj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2023

ومع مرور أسبوعين على الصراع في السودان، لا تبدو مؤشرات حتى الآن على أن أحد طرفي النزاع سيتمكن من تحقيق نصر حاسم، مما يثير المخاوف من أن تؤدي حرب طويلة الأمد بين قوات الدعم السريع والجيش إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.