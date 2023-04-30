سياسة

وزير خارجية جنوب السودان: لم نضع جدولا زمنيا للقاء البرهان وحميدتي واستمرار الصراع ينذر بكارثة (فيديو)

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان "يسار" وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (AFP)
30/4/2023-|آخر تحديث: 30/4/202312:24 AM (مكة المكرمة)

قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، إن الرئيس سلفاكير ميارديت تواصل مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأعرب عن أمله بالوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال داو في مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، إن دولة جنوب السودان لم تضع جدولا زمنيا للقاء البرهان وحميدتي في جوبا لكن الرئيس سلفاكير أكد لهما أن الحاجة ملحة للحوار.

وأشار داو إلى أن استمرار الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة “ينذر بكارثة إنسانية وتدمير البنى التحتية في البلاد”.

ورغم توافق الجيش السوداني والدعم السريع مساء 24 أبريل/نيسان الجاري على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية سعودية، وتجديدها ليلة الخميس، فإن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت مجددا صباح السبت.

ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

“لا لتدويل الصراع”

وقال وزير خارجية جنوب السودان إن حل الأزمة يبقى فقط بيد السودانيين أنفسهم، محذرا في الوقت ذاته من تدويل الصراع، مؤكدا أن لا فائز في هذه الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأضاف “نحتاج لأن يكون هناك حل مستدام يقبله السودانيون ويطبقونه”.

ومع مرور أسبوعين على الصراع في السودان، لا تبدو مؤشرات حتى الآن على أن أحد طرفي النزاع سيتمكن من تحقيق نصر حاسم، مما يثير المخاوف من أن تؤدي حرب طويلة الأمد بين قوات الدعم السريع والجيش إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

المصدر : الجزيرة مباشر