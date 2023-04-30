وزير خارجية السعودية يبحث أوضاع السودان مع مبعوث البرهان

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، مباحثات بشأن الأوضاع في السودان مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

ودخل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم اليوم الأحد أسبوعه الثالث، مع اتهامات متبادلة بخرق هدنة إنسانية بدأت ليلة الخميس لمدة 72 ساعة، ضمن مواجهات دموية منذ منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن بن فرحان استقبل في مقر الوزارة بالرياض اليوم المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، وجرى بحث الأوضاع الراهنة في السودان.

وذكر البيان أن الوزير أكد دعوة المملكة إلى التهدئة، وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف جميع أشكال التصعيد العسكري “للحفاظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق”.

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي. pic.twitter.com/70yk1ZCQE2 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 30, 2023

وخلّفت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 528 قتيلا و4599 جريحا معظمهم مدنيون، حتى 27 أبريل/نيسان الجاري، وفقا لوزارة الصحة، السبت.

وفرّ عشرات الآلاف من السودانيين باتجاه دول الجوار، ولا سيّما مصر وتشاد وجنوب السودان، في حين تواصل عشرات الدول إجلاء رعاياها.

ويقول مراقبون إن القتال في السودان يعكس صراعا على السلطة والنفوذ في بلد يأمل العودة إلى الحكم المدني.

ووصف البرهان، أول أمس الجمعة، حميدتي بأنه “قائد متمرد يريد تدمير السودان”، بينما قال الأخير إن الأول “انقلابي وإسلامي متطرف ومرتبط بالنظام البائد”، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019).

وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن مقترح لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو شرط أساسي لاتفاق يهدف إلى عودة الحكم المدني في البلاد، بعد أن فرض البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين كان متحالفا مع حميدتي، إجراءات استثنائية عدّها الرافضون انقلابا عسكريا على الشركاء المدنيين في حكم المرحلة الانتقالية.