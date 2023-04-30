“هآرتس”: عدد قتلى الجرائم داخل إسرائيل يتضاعف في عهد بن غفير

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع الإسرائيلي منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، موضحة أن “عدد القتلى جراء الجريمة خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2023 هو الأعلى منذ عقود”.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن عدد القتلى وصل في تلك الأشهر إلى 78، ليكون أكثر من ضعف عددهم في المدة المماثلة من العام الماضي (34 قتيلًا).

وأشارت “هآرتس” إلى أنه بالمعدل الحالي، قد يصل عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 230 بنهاية العام الجاري.

ومن بين القتلى خلال هذا العام 60 عربيًّا (من فلسطينيي عام 1948) مقابل 26 في المدة ذاتها من العام الماضي، و16 يهوديًّا مقابل 8، واثنان من الأجانب.

كما حدثت زيادة في عدد النساء المقتولات، لتصل إلى 11 منذ مطلع العام (9 منهن نتيجة العنف الأسري)، مقارنة بـ5 في المدة المماثلة من العام الماضي.

و”بن غفير” رئيس حزب “القوة اليهودية”، وتولى منصبه -الذي يمنحه سيطرة على الشرطة- ضمن حكومة يقودها بنيامين نتنياهو شُكّلت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 2022، وقعت 104 جرائم قتل في المجتمع العربي، تم حل 24 منها فقط، مقارنة بحل 24 جريمة قتل في المجتمع اليهودي من أصل 34 العام الماضي، وفق موقع “والا” العبري.

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزير الأمن القومي المتطرف بمحاولة إشعال الشرق الأوسط، مُرجعًا توتر الأوضاع في المسجد الأقصى إلى عدم تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية.

ويتهم عرب في إسرائيل، بمن فيهم نواب بالكنيست (البرلمان)، الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ملاحقة العصابات المنظمة، وغض الطرف عن انتشار السلاح غير المرخص.

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية أحاديًّا للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى، لكن مع تولي بن غفير المنصب، ارتفعت وتيرة الاقتحامات بشدة، كما تصاعدت وتيرة العنف ضد الفلسطينيين.

في أول عملية اقتحام بعد توليه حقيبة الأمن القومي.. إيتمار بن غفير يقتحم ساحات #الأقصى بحماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/u7w7bCZLiF — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2023

واقتحم بن غفير باحات المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ومعارضون ونواب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وسبق لـ”بن غفير” أن اقتحم المسجد الأقصى مرارًا بصفته الشخصية ونائبًا في الكنيست، لكنها كانت المرة الأولى التي يقتحمه وزيرًا.