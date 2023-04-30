مع دخول الأسبوع الثالث للاشتباكات.. الأزمة السودانية في أرقام (فيديو)

غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل/ نيسان الصراع الدامي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب “حميدتي”.

وقٌتل ما لا يقل عن 528 شخصا وأصيب نحو 4599 آخرين خلال الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين بحسب ما أفادت وزارة الصحة.

وقالت نقابة أطباء السودان إن 62 مستشفى من إجمالي 86 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن العمل، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 60% من المرافق الصحية بالخرطوم مغلقة و16% فقط تعمل بطاقتها الطبيعية.

من جهته أفاد برنامج الغذاء العالمي أن ثلث عدد سكان السودان بحاجة لمساعدات إنسانية وأكثر من 4 ملايين طفل وامرأة حامل يعانون من سوء تغذية حاد.

ونزح حوالى 75 ألف شخص الى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

وقالت الخارجية المصرية إن أكثر من 16 ألفا دخلوا مصر، منهم 14 ألف سوداني.

بدورها أفادت الأمم المتحدة باستقبال دولة جنوب السودان نحو 14 ألف لاجئ فروا من السودان هربا من الاشتباكات.

وبينت أن تشاد استقبلت ما لا يقل عن 20 ألف شخص من السودان -معظمهم من مواطني تشاد والسودان ودول أخرى- على خلفية الاشتباكات.

كما تحدثت الأمم المتحدة عن فرار ما لا يقل عن 50 ألف لاجئ من العاصمة السودانية ومناطق الاشتباكات.

وقالت إن عمليات النزوح الداخلي في السودان شملت 3.7 ملايين شخص.