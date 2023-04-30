محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد حبس نائب في البرلمان الأردني

قال عضو في لجنة الدفاع عن نائب أردني محتجز في إسرائيل إن محكمة عسكرية إسرائيلية قررت، الأحد، تمديد احتجازه 8 أيام.

وأضاف المحامي سامر السرخي لوكالة رويترز “المحكمة العسكرية في سجن عوفر قررت تمديد اعتقال النائب عماد العدوان 8 أيام أخرى بدءًا من اليوم”.

وأوضح أن من المفترض أن ينتهي الاثنين العمل بقرار منع العدوان من اللقاء مع فريق الدفاع عنه، وكانت جلسة محكمة العدوان مغلقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد الماضي إن إسرائيل اعتقلت نائبًا بالبرلمان الأردني للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة، وإن عمان تعمل في سبيل الإفراج عنه.

قام السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، اليوم، بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب. pic.twitter.com/2NZe4KSg10 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 25, 2023

ودعا إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي الاثنين إلى محاكمة العدوان واصفًا ما قام به النائب الأردني بأنه “واقعة خطيرة… محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضًا”.

ويبلغ عماد العدوان 35 عامًا وهو أحد أصغر النواب سنًا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وينذر احتجاز العدوان يوم الأحد الماضي عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل بتوتر جديد في العلاقات الإسرائيلية الأردنية الممتدة منذ ما يقرب من 3 عقود التي كثيرًا ما توضع رهن الاختبار بسبب سياسات إسرائيل إزاء الفلسطينيين والمسجد الأقصى.