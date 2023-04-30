سكرتير نقابة أطباء السودان: الموت بالرصاص أو المرض.. طرفا الصراع يضعان الشعب أمام خيارين

حذّر سكرتير نقابة أطباء السودان عطية عبدالله عطية، الأحد، من انفجار أزمة بيئية كارثية بسبب تكدس الجثث في مستشفيات وشوارع الخرطوم في السودان.

كما حذر عطية، في حديث للجزيرة مباشر، من شلل النظام الصحي بسبب نقص الوقود والغذاء والماء، محذرا من أن “النظام الصحي سينهار تماما” إذا تواصلت الحرب في البلاد.

وكشف سكرتير نقابة أطباء السودان، عن فقدان 13 من الكوادر الطبية جراء الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي منذ 15 أبريل/ نيسان.

وناشد عطية المجتمع الدولي، عبر الجزيرة مباشر، بإرسال معدات طبية ومساعدات إنسانية للسودانيين، وقال إن طرفي الصراع تركا الشعب السوداني أمام خيارين لا ثالث لهما “إما الموت بالرصاص أو بالمرض”.

وقُتل ما لا يقل عن 528 شخصا وأصيب نحو 4600 آخرين خلال الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، حسب ما أفادت وزارة الصحة.

وقالت نقابة أطباء السودان إن 62 مستشفى من إجمالي 86 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن العمل، بينما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 60% من المرافق الصحية بالخرطوم مغلقة و16% فقط تعمل بطاقتها الطبيعية.

من جهته، أفاد برنامج الغذاء العالمي بأن ثلث عدد سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 4 ملايين طفل وامرأة حامل يعانون سوء تغذية حاد.