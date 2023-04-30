رئيس “فاغنر” يهدد الجيش الروسي بالانسحاب من باخموت الأوكرانية

هدد رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين بسحب جزء من مسلحي الشركة من جبهة باخموت شرقي أوكرانيا، في حال عدم تسليم الجيش الروسي الذخيرة اللازمة لها.

وقال بريغوجين في مقابلة مع الصحفي الروسي سيميون بيغوف، أمس السبت، إن مقاتلي فاغنر فرضوا سيطرتهم على معظم مدينة باخموت، مشيرا إلى وجود نقص في الذخيرة لديهم.

ولفت إلى أن مستودعات الجيش الروسي ممتلئة بالذخيرة، مضيفا أن الوضع الحالي يُنذر بزوال فاغنر بعد مدة وجيزة.

وأوضح بريغوجين أن الشركة طلبت 4 آلاف ذخيرة، رغم أن الاشتباكات تتطلب 80 ألفا يوميا، مؤكدا أن الجيش الأوكراني يرسل باستمرار تعزيزات إلى جبهة باخموت، في حين تم قطع الذخيرة عن مسلحي فاغنر.

وأضاف أنه بعث برسالة إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يُطلعه فيها على مشكلة نقص الذخيرة.

وكان متحدث عسكري أوكراني قد قال إن جيش بلاده لا يزال يسيطر على طريق إمداد مهم يؤدي إلى باخموت.

وتحاول القوات الروسية منذ 10 أشهر شق طريقها وسط أنقاض المدينة التي كان يسكنها في السابق 70 ألف نسمة. وتعهدت كييف بالدفاع عن باخموت التي تعُدّها روسيا نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أخرى.

طريق الحياة

وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، سيرهي شيريفاتي، في مقابلة أمس السبت مع موقع إخباري محلي “يتحدث الروس منذ أسابيع عن السيطرة على (طريق الحياة)، وكذلك عن استمرار السيطرة على إطلاق النار عليه”.

وأضاف “نعم، الأمر صعب حقا هناك، لكن قوات الدفاع لم تسمح للروس بقطع خدماتنا اللوجستية”.

و”طريق الحياة” هو طريق حيوي بين مدينة باخموت المدمرة وبلدة تشاسيف يار المجاورة إلى الغرب، بمسافة تزيد قليلا على 17 كيلومترا.

وقالت القيادة العسكرية العليا الأوكرانية في تقريرها اليومي، الأحد، إن قواتها صدت 58 هجوما روسيا خلال يوم السبت على طول الجزء من خط المواجهة الممتد من باخموت عبر أفدييفكا وصولا إلى مارينكا جنوبي منطقة دونيتسك.

ويشير محللون عسكريون إلى أنه إذا سقطت باخموت فستكون تشاسيف يار على الأرجح هي الهدف التالي للهجمات الروسية، على الرغم من أنها تقع على أرض مرتفعة، ويُعتقد أن القوات الأوكرانية قامت ببناء تحصينات دفاعية في مكان قريب.

وقال يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة فاغنر الروسية الذي كثيرا ما يدعي تحقيق نجاحات لا يمكن التأكد من صحتها، إن قواته تقدمت نحو 100 إلى 150 مترا في باخموت ليتبقى أقل من ثلاثة كيلومترات مربعة تحت سيطرة أوكرانيا، لكنه أضاف أنه خسر 94 فردا من قواته.

وتابع في تصريح صوتي نُشر بقناته الصحفية على تطبيق تيليغرام مساء أمس “كان العدد سيصبح أقل من ذلك 5 مرات لو كان لدينا مزيد من الذخيرة”.