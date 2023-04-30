حمدوك يحذر من خطر الحرب الأهلية في السودان

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أمس السبت، من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية بالعالم، في حال لم يتم وضع حد له.

وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم، خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن أنشطة مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي “إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية، فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة”.

وأضاف “أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسًا للعالم”، مشيرًا إلى أنه ستكون له تداعيات كبيرة.

ورأى حمدوك أن النزاع الحالي “حرب لا معنى لها” بين جيشين، مؤكدًا “لا أحد سيخرج منها منتصرًا، لهذا السبب يجب أن تتوقف”.

وغرق السودان في الفوضى منذ أن انفجر، في 15 أبريل/نيسان الجاري، صراع دامٍ على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأدى هذا النزاع إلى سقوط ما لا يقل عن 425 قتيلًا و2091 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يُرجَّح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

ونزح نحو 75 ألف شخص جراء النزاع في السودان إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في حين تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

ويعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.

وتولى حمدوك رئاسة أول حكومة للسودان خلال مرحلة الانتقال المضطربة إلى الحكم المدني قبل الإطاحة به واحتجازه، وعلى الرغم من إعادته إلى منصبه بعد ذلك، فإنه استقال في يناير/كانون الثاني 2022.