حريق في أحد فروع البنك المركزي السوداني في الخرطوم (فيديو)

أظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تأكدت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر من صحتها، اندلاع حريق في أحد فروع البنك المركزي السوداني في الخرطوم.

وتظهر مقاطع الفيديو اندلاع النيران في معظم طوابق مبنى البنك.

الان حريق فى بنك السودان المركزي pic.twitter.com/2tEUif8TD4 — Waleedsdeeq (@waleedsdeeq) April 30, 2023

وتشهد ولايات سودانية منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 528 قتيلا و4599 مصابًا منذ بداية المعارك.

وقالت الوزارة في بيان: جملة الوفيات بلغت 528 والإصابات 4599 إصابة تم تسجيلها بكل المستشفيات في ولايات البلاد (18 ولاية) في الفترة من 15 إلى 27 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن عدد الولايات التي تأثرت بالاشتباكات بلغت 12 ولاية.