جماعة الحوثي تفرج عن قائد بارز بالجيش اليمني بعد احتجازه 8 سنوات (فيديو)

أفرجت جماعة الحوثي اليوم الأحد، عن اللواء فيصل رجب القائد البارز في الجيش اليمني، وذلك بوساطة قبلية بعد إحتجازه لأكثر من 8 أعوام.

ونقلت الجزيرة مباشر إطلاق سراح اللواء فيصل وسط ترحيب كبير.

وأعلن رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، أن “توجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي اقتضت بإطلاق الأسير اللواء فيصل رجب إكراماً لوفد قبائل أبين ومن معهم من القبائل التي حضرت إلى صنعاء”، مشيرًا إلي أنه “مع إطلاق الأسير رجب نؤكد جاهزيتنا لصفقة تبادل شاملة”.

وأضاف “نؤكد لقبائل أبين أن اسم اللواء فيصل رجب لم يكن ضمن صفقة التبادل المقبلة، وما تم نشره من أكاذيب كان هدفها إفشال مسعى الوفد الذي قدم إلى صنعاء”.

ويشير المرتضى بذلك إلى تصريحات حكومية أفادت بوجود اسم اللواء رجب ضمن مَن سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية منتصف مايو/أيار المقبل.

ويوم الأربعاء الماضي وصل وفد قبلي من محافظة أبين جنوبي اليمن التي ينتمي إليها رجب، من أجل الوساطة لإطلاق سراحه بعيدا عن صفقة التبادل.

والسبت، قال المتحدث باسم لجنة التفاوض الحكومية بشأن الأسرى ماجد فضائل في تغريدة إن الجانب الحكومي ضغط كثيرا لإدراج اسم اللواء فيصل رجب ضمن الصفقة السابقة، “إلا إن الحوثيين رفضوا إطلاق سراحه”.

وتم أسر اللواء رجب الذي كان يشغل منصب القائد السابق لمعسكر 119 مشاه بالجيش اليمني، مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في مارس/آذار 2015.

وعُرف اللواء رجب، الذي ينحدر من أبين، كأحد أبرز القيادات العسكرية التي خاضت معارك ضد الحوثيين في محافظتي صعدة وعمران (شمال) على مدى قرابة عقدين من الزمن.

وفي أبريل/نيسان 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا طالب في أحد بنوده جماعة الحوثي بإطلاق سراح أربعة قياديين بينهم اللواء فيصل رجب.

وجرى في 14من أبريل/نيسان الجاري تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين، تم بموجبها إطلاق سراح نحو 900 أسير من الجانبين، بينهم 16 سعوديا و3 سودانيين.

وجاء تنفيذ هذه الصفقة بعد نحو الشهر من اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في سويسرا على إطلاق الأسرى، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

ومازال هناك آلاف الأسرى والمعتقلين من طرفي الحكومة والحوثيين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة الإفراج عن كامل المحتجزين.