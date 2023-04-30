تحت حراسة طائرات مسيّرة.. واشنطن تُجري أول عملية إجلاء لرعاياها من السودان

أجرت الولايات المتحدة، أمس السبت، أول عملية إجلاء لرعاياها العالقين في السودان بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو أسبوعين.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مئات الأمريكيين الهاربين من الأعمال القتالية في السودان وصلوا إلى ميناء بورتسودان شرقي البلاد، في أول عملية إجلاء تجريها الولايات المتحدة بعد استكمال رحلة برية محفوفة بالمخاطر تحت حراسة طائرة مسيّرة مسلحة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أن طائرات أمريكية مسيّرة كانت تراقب طرق الإجلاء البرية منذ أيام، رافقت قافلة الإجلاء التي تضم ما بين 200 و300 شخص خلال رحلة مسافتها 800 كيلومتر إلى ميناء بورتسودان.

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات من عائلات الأمريكيين العالقين في السودان لاستبعادها في البداية إجراء أي عملية إجلاء للراغبين في المغادرة، ووصفت العملية بأنها خطيرة للغاية.

ودفع الصراع في السودان دولا كثيرة إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجْلت دول عدة رعاياها جوّا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برّا.

وكانت القوات الأمريكية قد أجْلت، السبت الماضي، دبلوماسيين أمريكيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب.

وتشهد ولايات سودانية، منذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وفي 22 من الشهر ذاته، بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وشرعت أكثر من 50 دولة في عمليات الإجلاء، إما برّا لا سيما عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتسودان (شرق)، أو جوّا.