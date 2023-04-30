انتشار الشرطة في شوارع الخرطوم والدعم السريع يحذر من انخراطها في المعارك (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية السودانية قوات الشرطة في الطرق لتأمين الممتلكات، السبت، للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع (شبه العسكرية) في 15 أبريل/ نيسان بالخرطوم.

وجاء انتشار الشرطة وسط ترحيب مواطنين بعد توثيق عمليات نهب عدة بسبب الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، فيما أعلن الجيش أن قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة انتشرت جنوبي العاصمة.

وقال الجيش السوداني في بيان “بدأ انتشار وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي تدريجيًا بمناطق جنوب الخرطوم، وسيتوالى نزولها تباعًا بمناطق العاصمة”.

ورصد مقطع فيديو وثق لانتشار قوات الشرطة في الشوارع، احتفاء مواطنين سودانيين وقفوا على جنبات الأرصفة ورفعوا أيديهم لتوجيه التحية لموكب رجال الشرطة.

وحذرت قوات الدعم السريع قادة الشرطة السودانية من الانخراط في المعارك الدائرة بعد نزولهم للشارع، وقالت في بيان “ننبه شرفاء الشرطة إلى محاولات القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد لتوسيع دائرة الحرب من خلال اقحام الشرطة في المعارك الدائرة”.

وقالت القوات شبه العسكرية في بيان آخر: “انضمت قوة من شرطة الاحتياطي المركزي، السبت، إلى قوات الانقلابيين في منطقة الشجرة في الخرطوم وتستعد الآن إلى الهجوم على مناطق تمركز قواتنا. نحذر بشدة جميع قيادات قوات الشرطة من الانخراط في المعارك”.

ويعلّق سودانيون آمالهم على عودة الأمن للشوارع بانتشار قوات الشرطة، وعبّر ناشطون عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المدون أبو أمين “مطلوب من الشعب دعم الشرطة السودانية حتى تتمكن من الأخذ بزمام المبادرة”، معتبرا أن “الأمن مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، والشرطة لوحدها لا يمكن أن تعمل في ظل هذا الوضع المعقد”.

مطلوب من الشعب دعم الشرطة السودانية حتى تتمكن من الأخذ بذمام المبادرة رغم سوءاتها التي نعلمها جميعاً.. الأمن مسؤولية مجتمعية في المقام الاول.. الشرطة لوحدها لا يمكن أن تعمل في ظل هذا الوضع المعقد..هذه الحرب فرصة كبيرة للإصلاح..#لازم_تقيف#سلامتك_تهمنا#اوقفوا_الحرب_في_السودان pic.twitter.com/9F2xlcxpfB — abuamin (@abuamin28) April 29, 2023

وقال الناشط علاء عواد، إن “تحذير مليشيات حميدتي للشرطة السودانية عقب انتشارها اليوم بكثافة في شوارع الخرطوم يكشف عن صدمة عنيفة لم تكن في حساباتهم”، وذهب إلى أن “تواجد الشرطة السودانية في هذا التوقيت إشارة هامة على قرب عودة الحياة في العاصمة لطبيعتها وأن ما تبقى من مليشيات حميدتي في العاصمة منعزلة عن بعضها البعض ومحاصرة وتعاني (أوضاعا) لوجستية خطيرة”.

وتساءل المدون عمر فرح “صرح البرهان أن الجيش يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الشرطة والأمن المركزي من الانتشار، واليوم نرى الشرطة تنتشر مع العلم بأن الظروف هي نفسها منذ اندلاع الحرب ولم تتغير، فلماذا اذا لم تنتشر الشرطة منذ البداية لتأمين الأحياء والأهالي”.

شئ محيرني بالامس صرح البرهان ان الجيش يعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الشرطة والامن المركزي من الانتشار واليوم نري الشرطة تنتشر مع العلم بأن الظروف هي نفسها منذ اندلاع الحرب ولم تتغير … فلماذا اذا لم تنتشر الشرطة منذ البداية لتأمين الاحياء والاهالي #اتحاد_مغردي_السودان — omar farah (@omarfar51674552) April 29, 2023

وكتب حساب آخر “قرار إدخال الشرطة والاحتياطي المركزي متأخر شديد مقارنة مع كمية النهب التي تحصل للبيوت في الخرطوم.. على العموم نعتبرها خطوة موفقة ونتمنى يؤمنوا كامل الأحياء والمراكز الحيوية ومنع الفوضى فورا..الناس فعليا تعاني معاناة لا توصف”.

قرار ادخال الشرطة و الاحتياطي المركزي متاخر شديد مقارنة مع كمية النهب ال بيحصل للبيوت في الخرطوم .. على العموم نعتبرها خطوة موفقة و نتمنى يأمنو كامل الأحياء و المراكز الحيوية و منع الفوضى فورا..

الناس فعليا بتعاني معاناة ما بتتوصف ..#الخرطوم #اشتباكات_السودان #السودان — Ϣⲁ̄ⲇⲓ (@_Noo_B) April 29, 2023

ورأى صاحب حساب يحمل اسم أبو علي أن “تحرك الشرطة والاحتياطي المركزي هو بمثابة إعلان موالاة للجيش الذي لازال يكسب المزيد من النقاط على الأرض”.

تحرك الشرطة والاحتياطي المركزي هو بمثابة اعلان موالاة للجيش الذي ما زال يكسب المزيد من النقاط على الارض..#السودان https://t.co/7BciN3tksw — أبو علي (@aboallieng) April 29, 2023

وقال أبو رغد إن “الشرطة ما عندها دور في الصراع المسلح الحاصل تقوم بعملها، تسليح وتدريب الشرطة ما بخليها تدخل معارك بالحجم دا صحيح الاحتياطي المركزي قوة ضاربة لكن محدودة العدد والعتاد حفظ الله السودان من كل شر”.

الشرطة ماعندها دور في الصراع المسلح الحاصل دا تقوم بعمله ارجع للقانون مهمام واختصاصات قوات الشرطة لانو اساسا تسليح وتدريب الشرطة ما بخليها تدخل معارك بالحجم دا صحيح الاحتياطي المركزي قوة ضاربه لكن محدودة العدد والعتاد حفظ الله السودان من كل شر 🇸🇩🤲 — Abu Raghad 🌹 (@wadabbas_) April 29, 2023

وتأتي هذه التطورات رغم توافق الجيش وقوات الدعم السريع يوم 24 أبريل على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية ـ سعودية، وتجديدها ليلة الخميس.

ومنذ 15 أبريل، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.