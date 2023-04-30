استمرار القتال في السودان وقوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة 3 أيام

تبادلت القوتان العسكريتان المتناحرتان في السودان الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار الذي أعلنت قوات الدعم السريع تمديده 72 ساعة بعد أن ينتهي‭ ‬سريانه منتصف ليل الأحد، مع استمرار الصراع الدامي للأسبوع الثالث رغم تحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية كارثية.

وأوقعت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان ما لا يقل عن 528 قتيلًا و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة، السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

واستمر القتال بين الطرفين في معركة للسيطرة على العاصمة الخرطوم الواقعة على نهر النيل بالرغم من سلسلة اتفاقات لوقف إطلاق النار عبر تدخل وسطاء من بينهم الولايات المتحدة، وينتهي سريان أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار عند منتصف الليل.

وقال الجيش السوداني إنه دمر أرتالًا لقوات الدعم السريع أثناء تحركها من الغرب إلى الخرطوم، وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش هاجم بالمدفعية والطائرات الحربية مواقع لها في مناطق بولاية الخرطوم.

🔴 عاجل|

• قوات الدعم السريع تعلن تمديد أجل الهدنة الإنسانية 72 ساعة اعتباراً من منتصف هذه الليلة

• قوات الدعم السريع: نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار#السودان pic.twitter.com/qJWDqq6ZkY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2023

شرطة الاحتياطي

من جهتها أوضحت الشرطة السودانية أن شرطة الاحتياطي المركزي انتشرت لحماية الأسواق والممتلكات التي تعرضت للنهب، وحذّرت قوات الدعم السريع شرطة الاحتياطي المركزي أمس السبت من أن تصبح طرفًا في القتال.

وشرطة الاحتياطي المركزي هي فرقة كبيرة مدججة بالسلاح من الشرطة السودانية، ولديها خبرة قتالية اكتسبتها من صراعات في دارفور بغرب البلاد وفي جبال النوبة في الجنوب.

وفي مارس/آذار 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي، متهمة إياها باستخدام القوة المفرطة ضد محتجين كانوا يتظاهرون في الخرطوم وأماكن أخرى.

بدأ تدفق قوات شرطة الاحتياطي المركزي "ابوطيرة" في أحياء العاصمة الخرطوم . pic.twitter.com/rCNSeqMGMH — القدرات العسكرية السودانية🇸🇩 (@Sudanesearmy1) April 29, 2023

دارفور

وفي غرب دارفور، قتل 96 شخصًا على الأقل منذ الاثنين في مدينة الجنينة، بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وصفت الوضع بأنه “خطير”.

وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي اضطرت إلى “وقف كل أعمالها تقريبًا في غرب دارفور” بسبب العنف، بحسب ما قال نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.

وحذّر بيرون في بيان من أن منظمته “قلقة جدًا من تأثير أعمال العنف على الذين سبق أن عانوا موجات من العنف”.

وأشارت وزارة الصحة إلى “تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير لمستشفى الجنينة الرئيسي، ولوزارة الصحة وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة”.