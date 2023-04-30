أكاديمية مصرية: تكلفة سقوط السودان مرتفعة للغاية على المنطقة وجنوب أوربا (فيديو)

قالت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية أماني الطويل إن تكاليف عدم استقرار السودان مرتفعة للغاية عن تكاليف استقراره، خاصة على دول الجوار المباشر مثل: مصر والسعودية، إضافة إلى جنوب أوربا.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “سأفترض أن تستقر الأوضاع في السودان ويتحكم بالبلاد قوى سياسية معادية نسبيًا للإقليم أو لا تتفاهم معه، هذا في النهاية تكاليفه أقل من استمرار الوضع الحالي”.

وأوضحت “أنه بغض النظر عمَن يحكم فستكون هنالك دولة ومؤسسات تقوم بوظائفها، بالتالي لن يكون هنالك نزوح نحو دول أخرى، وسوف تكون (هناك) دولة لديها القدرة على الحفاظ أمنها القومي، وستحفظ الأمن في البحر الأحمر وستكون قابضه على حدودها حتى لا تتحول إلى منطقة سيولة لخروج السكان”.

وأشارت إلى أن عدم استقرار السودان يعني “أننا سنشهد نشاطا لشركات أمنية ليست مهتمة فقط بتغيير أوضاع سياسية، بل تسعى أيضًا للحصول على الموارد، ورأينا نموذجا للحصول على موارد عبر شركة أجنبية مثل فاغنر، وستصبح المنطقة في بؤرة الصراع الدولي”.

وعن قدرة دول الجوار في وقف هذه الحرب، قالت “أظن أنها غير قادرة، لأن هناك مقومات لطرفي النزاع في السودان تجعلهم لا يقبلون وقف القتال نهائيًا، هناك تاريخ بينهما يجعل كل منهما عنيدا مع الآخر لأقصى درجة”.

وأوضحت “على سبيل مثال، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في إحدى تسريباته، طلب من قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ألا يتم الحشد العسكري في الخرطوم على النحو الذي كان يمارسه حميدتي قبل نحو شهرين من الاشتباكات، بالإضافة لتسليم بعض النقاط للجيش”.

وأكدت أن “حميدتي شعر من ذلك بالغبن، لأن تقدير الموقف في ذهنية حميدتي أنه قوة مساوية للجيش الوطني السوداني، وهذه مشكلة حميدتي الأساسية”.

وأشارت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أن “المعرفة بالذهنية والثقافة السودانية، تقول إنه لن يتنازل أي طرف للآخر إلا لو هُزم عسكريًا”.