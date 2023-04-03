نتنياهو يرجئ إقالة وزير الدفاع لـ”أسباب أمنية”

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علّق قرار إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت “لأسباب أمنية”.

ونقلت هيئة البث الحكومية عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إنه “نظرا لتطور الوضع الأمني، سيتعين على نتنياهو التعامل مع وزير الدفاع في المستقبل”.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن نتنياهو “علّق قراره عزل وزير الدفاع يوآف غالانت”.

من جانبه، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس في تغريدة “بشكل دقيق، وبسبب التحديات الأمنية، يجب على نتنياهو أن يعلن على الفور قراره إبقاء غالانت في منصبه، وأمن إسرائيل ليس تجربة تمثيلية، فالمواطنون الإسرائيليون بحاجة إلى وزير دفاع دائم الآن، وليس لاحقا”.

ورغم عدم تحديد أي جهة ماهية الأسباب الأمنية التي أشار إليها مكتب نتنياهو، فإن صحيفة هآرتس قالت إنها ربما تكون مرتبطة بواقعة اختراق مسيّرة الأجواء الإسرائيلية عبر الحدود السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه تمكن من إسقاط المسيّرة، مشيرا إلى أن التقديرات ترجح أنها تابعة لإيران.

وكان نتنياهو قد أقال غالانت الأسبوع الماضي، بعدما بث الأخير كلمة مصورة طالبه فيها “بتعليق التعديلات القضائية” المثيرة للجدل، محذرا من مخاطر حرب أهلية.

وبعد ساعات من إعلان نتنياهو قرار الإقالة، ألقى كلمة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أعلن خلالها تعليق التعديلات، وسط مظاهرات وإضرابات واسعة النطاق وغير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.

ورغم ذلك، فإن غالانت لم يترك منصبه، إذ لم يتلق رسميا قرار الإقالة، حسب ما أفادت الأنباء.

وتفقد غالانت، الأحد، مواقع عسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في تكتل حزب الليكود قولهم إن التقديرات تشير إلى أن الأزمة بين نتنياهو وغالانت في طريقها للحل “رغم أن غالانت مستعد للاعتذار عن توقيت كلماته فقط، لا عن جوهرها كما يطالب نتنياهو”.

وأشارت تقارير إلى أن هناك العديد من الوسطاء لحل الأزمة، بينهم زعيم حزب (شاس) أرييه درعي، الذي اقترح على غالانت “نشر اعتذار رسمي مقابل البقاء في منصبه”.