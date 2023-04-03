سياسة|فرنسا

انتقادات لقرار الاتحاد الفرنسي عدم إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين أثناء المباريات

جماهير فريق باريس سان جيرمان تهاجم الاتحاد الفرنسي بسبب عدم السماح للحكام وقف المباريات لإفطار اللاعبين (غيتي)
3/4/2023

تسبب قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعدم إيقاف المباريات مؤقتًا للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم في تلقي الاتحاد موجة انتقادات واسعة من جماهير كرة القدم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد قد أبلغ الحكام يوم الجمعة الماضية بعدم إيقاف المباريات مؤقتًا للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة المسموحة في الدوري الإنجليزي، لا تتوافق مع “مبدأ العلمانية في كرة القدم”، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال الاتحاد في رسالة إلى حكام المباريات “تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات للإفطار في رمضان، وأنه لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم”.

وتضامن اللاعب الفرنسي المسيحي لوكاس ديني مع زملائه المسلمين وكتب عبر إنستغرام “عام 2023 يمكننا إيقاف المباراة لمدة 20 دقيقة من أجل مراجعة قرارات الحكام، ولكن يُمنع ذلك لمدة دقيقة واحدة من أجل شرب الماء”.

ونددت جماهير نادي سان جيرمان الفرنسي بقرار الاتحاد الفرنسي أمس الأحد، حيث رفعت لافتة كبيرة كتب عليها “تمرة وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي”، وذلك قبل انطلاق مباراة باريس وضيفه ليون.

فيما رأى أحد مستخدمي موقع “تويتر” أن الاتحاد الفرنسي متناقض ويكيل بمكيالين، مذكرا بالانتقادات التي وجهها الاتحاد لقطر خلال مباريات كأس العالم الأخيرة بسبب “حقوق الإنسان والحرية”.

واقترح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعبين اللجوء إلى الخداع خلال اللعب والتظاهر بالإصابة لإيقاف اللعب والسماح لزملائهم الصائمين بالإفطار.

وكتب مستخدم لتويتر: “عادي على حارس أحد الفريقين أن يدعي الإصابة وسيتوقف اللعب حتى يتم إسعاف الحارس ويستغل اللاعبون ذلك ويفطرون”.

وهذا ما حصل فعلا في مباراة نادي فيورنتينا، أمام إنتر ميلانو في الدوري الإيطالي السبت الماضي، فقد كشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب فيورنتينا، لوكا رانييري، عمد إلى القيام بخدعة ذكية ليمنح فرصة لزميله المغربي، سفيان أمرابط للإفطار، عندما حان وقت أذان المغرب.

ووقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ في التلويح للطاقم الطبي طلبا لتلقي العلاج.

واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث “كسر صيامه” بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، بحسب ما التقطت عدسات المصورين.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الاتحاد الفرنسي جاء نقيضا لقرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي أصدرت في بداية شهر رمضان تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان.

وطلبت لجنة الحكام من حكامها، تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، بحيث يكون بإمكان اللاعبين تناول السوائل أو المكملات الغذائية خلال فترة التوقف على أن يتم استئناف المباراة بعد ذلك مباشرة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر