انتقادات لقرار الاتحاد الفرنسي عدم إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين أثناء المباريات

تسبب قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعدم إيقاف المباريات مؤقتًا للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم في تلقي الاتحاد موجة انتقادات واسعة من جماهير كرة القدم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد قد أبلغ الحكام يوم الجمعة الماضية بعدم إيقاف المباريات مؤقتًا للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة المسموحة في الدوري الإنجليزي، لا تتوافق مع “مبدأ العلمانية في كرة القدم”، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال الاتحاد في رسالة إلى حكام المباريات “تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات للإفطار في رمضان، وأنه لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم”.

الاتحاد الفرنسي يمنع اللاعبون من الافطار🥹 pic.twitter.com/Qzj2iQfbyp — Kooora (@kooora) March 31, 2023

وتضامن اللاعب الفرنسي المسيحي لوكاس ديني مع زملائه المسلمين وكتب عبر إنستغرام “عام 2023 يمكننا إيقاف المباراة لمدة 20 دقيقة من أجل مراجعة قرارات الحكام، ولكن يُمنع ذلك لمدة دقيقة واحدة من أجل شرب الماء”.

Voici la story Instagram de ce bonhomme que l'on appelle @LucasDigne https://t.co/lBOLKGnlG6 pic.twitter.com/wdpP6gBbLw — kacem de bordeaux (@kacembordeaux) April 1, 2023

ونددت جماهير نادي سان جيرمان الفرنسي بقرار الاتحاد الفرنسي أمس الأحد، حيث رفعت لافتة كبيرة كتب عليها “تمرة وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي”، وذلك قبل انطلاق مباراة باريس وضيفه ليون.

فيما رأى أحد مستخدمي موقع “تويتر” أن الاتحاد الفرنسي متناقض ويكيل بمكيالين، مذكرا بالانتقادات التي وجهها الاتحاد لقطر خلال مباريات كأس العالم الأخيرة بسبب “حقوق الإنسان والحرية”.

بكأس العالم في قطر ازعجونا بحقوق الانسان والحرية

والحين قاعدين يناقضون كلامهم 🤣 — مدام كلوركس (@Cloroxam) March 31, 2023

واقترح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعبين اللجوء إلى الخداع خلال اللعب والتظاهر بالإصابة لإيقاف اللعب والسماح لزملائهم الصائمين بالإفطار.

وكتب مستخدم لتويتر: “عادي على حارس أحد الفريقين أن يدعي الإصابة وسيتوقف اللعب حتى يتم إسعاف الحارس ويستغل اللاعبون ذلك ويفطرون”.

عادي على حارس احد الفريقين ان يدعي الإصابة وسيتوقف اللعب حتى يتم اسعاف الحارس ويستغل الاعبين دلك ويفطرو — brhm nbg (@BrhmNbg) March 31, 2023

وهذا ما حصل فعلا في مباراة نادي فيورنتينا، أمام إنتر ميلانو في الدوري الإيطالي السبت الماضي، فقد كشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب فيورنتينا، لوكا رانييري، عمد إلى القيام بخدعة ذكية ليمنح فرصة لزميله المغربي، سفيان أمرابط للإفطار، عندما حان وقت أذان المغرب.

ووقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ في التلويح للطاقم الطبي طلبا لتلقي العلاج.

واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث “كسر صيامه” بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، بحسب ما التقطت عدسات المصورين.

"تناول موزة سريعًا".. فيديو متداول يُظهر لحظة إفطار النجم المغربي سفيان أمرابط خلال مباراة فريقه فيورنتينا مع إنتر ميلان بالدوري الإيطالي.

استغل أمرابط توقف المباراة بسبب سقوط زميله في الفريق وتلقيه العلاج على أرضية الملعب، ليتجه إلى خط التماس ويكسر صومه بشرب الماء وتناول موزة. pic.twitter.com/QiyzNIDQNQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الاتحاد الفرنسي جاء نقيضا لقرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي أصدرت في بداية شهر رمضان تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان.

وطلبت لجنة الحكام من حكامها، تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، بحيث يكون بإمكان اللاعبين تناول السوائل أو المكملات الغذائية خلال فترة التوقف على أن يتم استئناف المباراة بعد ذلك مباشرة.