قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتخليه من المعتكفين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، مساء الأحد، وأخرجت المعتكفين من داخل المصلى القبلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت عشرات المعتكفين في المصلى، والمرابطين فيه، على مغادرته تحت تهديد السلاح، “لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في الصباح تزامنا مع عيد الفصح العبري”.

وأطلقت جماعات استيطانية متطرفة، دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال، بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، وكافة الحواجز خلال فترة العيدـ التي تستمر أسبوعا كاملا، بدءا من 14 من أبريل/ نيسان الجاري.

عاجل | قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المصلى القبلي بـ #المسجد_الأقصى وتخليه من المعتكفين — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2023

وكانت “جماعات الهيكل المزعوم” و”حركة نعود للجبل”، رصدت مؤخرا مكافآت مالية، للمستوطنين الذين ينجحون في ذبح “قرابين” في ساحات الأقصى، خلال العيد اليهودي، أو حتى الذين يجري اعتقالهم ومعهم “القربان” قبل ذبحه.

ومنذ بداية رمضان يقوم عشرات الفلسطينيين بالاعتكاف في المسجد الأقصى للتصدي لمحاولات المستوطنين.

وقتلت قوات الاحتلال طبيبا فلسطينيا قرب باب السلسلة مساء الجمعة.

ليلة مظلمة على المسجد الأقصى بعد تفريغه من رواده المعتكفين.. الأقصى يستغيث pic.twitter.com/8Ban9FN4jB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 2, 2023

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إسماعيل هنية، من نتائج الانتهاكات الإسرائيلية، بالضفة الغربية ومدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى.

وقال هنية في لقاء مع إعلاميين، “نحذر من النتائج المترتبة على الانتهاكات الصهيونية، في مدينة القدس، والضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك”.

ولفت هنية إلى أن “الاحتجاجات التي تشهدها شوارع الكيان (إسرائيل) بشكل شبه يومي ضد الحكومة الجديدة، أحد مظاهر هزيمة هذا الكيان وفشل مشروعه في المنطقة”.

صور توثق لحظات اقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى وإجبار المعتكفين على مغادرته pic.twitter.com/3hWjXvEOTn — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 2, 2023

ومنذ أكثر من 3 أشهر، يتظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، ضد خطة إصلاح القضاء، التي تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو، وتتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

وأضاف “أننا أمام لحظة تاريخية، تحمل جملة من الآفاق الرحبة التي تساعد شعبنا على المضي قدما في مشروع التحرر ومواجهة مخططات الحكومة الصهيونية”.

وتابع “كل محاولات تصفية القضية، فشلت أمام صمود الشعب الفلسطيني، وتضحياته في غزة والضفة والأراضي الفلسطينية عام 1948 والشتات، وأي محاولات جديدة ستؤول لذات المصير”.