عمرها 110 أعوام.. احتراق 4500 كتاب في مدرسة إسلامية شرقي الهند جراء هجوم من نشطاء هندوس

تداول نشطاء عبر منصات التواصل في الهند خلال الساعات الماضية صورًا جديدة توثق حريق المدرسة الإسلامية في ولاية بيهار خلال أعمال عنف اندلعت بالمدينة بين مسلمين وهندوس يوم الجمعة الماضية.

وتظهر في الصور المتداولة آثار الخراب الذي حلّ بالمدرسة؛ إذ دمّر الحريق كل صغيرة وكبيرة من بناية ومحتويات، وبخاصة الكتب، ويظهر في إحدى الصور شخص مسلم يحمل مصاحف التهم الحريق أجزاءً منها.

وفي حوار مع وسائل إعلام محلية، قال محمد شهاب الدين المشرف على المدرسة، إنه فضلًا عن تدمير مبنى المدرسة؛ فإن الحريق أتلف 4500 كتاب تم تجميعها على مدار 110 أعوام منذ إنشاء المدرسة الإسلامية التي تسمى “مدرسة عزيزية”.

On March 31, during the Ram Navami procession, the oldest madrasa of Bihar Sharif, Madrasa Azizia, was set ablaze by the Hindutva mob. There were about 4500+ more books in it. This madrasa was opened by Bibi Sogra, the most charitable woman in the history of Bihar, in the memory… pic.twitter.com/flwcZcI5ra — Meer Faisal (@meerfaisal01) April 2, 2023

وأفاد شهاب الدين، أن مئات النشطاء المشاركين في مسيرة “رام نافامي” الهندوسية هاجموا المدرسة، وأكد أنه شاهد بعضهم يلقي المواد الحارقة على البناية قبل أن يضرموا فيها النار.

ويذكر أن أعمال العنف التي اندلعت بين هندوس ومسلمين في عدد من قرى منطقة ساسارام بولاية بيهار شرقي الهند؛ دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بالمنطقة، فضلًا عن قطع شبكة الإنترنت. وقد ألقت القبض على 77 شخصا حتى الآن يشتبه في تورطهم في الاشتباكات كما أفادت صحيفة “الهندوسي” على لسان مصدر من الشرطة.

واستنكر عدد كبير من النشطاء الواقعة، كما علقت الناشطة الهندية سحر شينواري على صور حريق المدرسة واصفة ما حدث بأنه “اعتداء طائفي شديد”.

وأضافت الناشطة الهندية “يجب على جميع الدول الإسلامية أن تسأل الحكومة الهندية عن سبب عدم احترام متطرفي الهندوتفا للقرآن الكريم”.

وفي السياق ذاته؛ قال الصحفي الهندي أسيف موجتبا “بالنسبة لمجتمع يقدم حاليًّا أدنى مستويات التعليم، فإن فقدان الكتب في حادثة الكراهية التي وقعت يعد كارثة”.

For a community that is currently at the lowest spectrum of education, loosing books in the violence of hate is a disaster. The madarsa is also a glaring example of how empowered Muslim women actually were that they opened and managed educational institutions. #BiharSharif https://t.co/TPIER7k6nO — Aasif Mujtaba (@MujtabaAasif) April 3, 2023

وكتب الناشط فياز أسود “ما يسمى بأكبر دولة ديمقراطية في العالم لا يمكنها حماية الحقوق الأساسية وحرية المسلمين”.

The World's so called largest democratic country can not protect the basic rights and freedom of Muslims from #Hindutvafascist Ideology.

How can the Muslims of Kashmir be safe when their own Muslim citizens are not safe?#IndianMuslimsUnderAttack#IndianMuslimGenocideAlert… https://t.co/PK4x5uSwE0 — Fiaz Aswad (@FiazAswad) April 3, 2023

وتساءلت الناشطة أقصى شيخ “كيف يُفترض بالمسلمين الهنود أن يقولوا إن لدينا حقوقًا كاملة لممارسة ديننا عندما يحدث هذا؟ كيف؟”.